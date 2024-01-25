Впервые за 70 лет: Саудовская Аравия открывает первый алкогольный магазин

Употребление алкоголя считается запретным в исламе, но немусульманским дипломатам разрешено делать покупки в этом магазине.

Впервые за более чем 70 лет в Саудовской Аравии открылся магазин алкогольных напитков. Этот шаг стал еще одним проявлением социальной либерализации в ранее ультраконсервативном королевстве, которое является святым местом для мусульман. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на анонимного дипломата.

По данным издания, несмотря на то, что доступ в магазин в Эр-Рияде разрешен лишь немусульманским дипломатам, его появление совпадает с усилиями кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана сделать королевство привлекательным для туризма и бизнеса. Эти шаги вписываются в его амбициозные планы по постепенному освобождению экономики страны от зависимости от сырой нефти.

Магазин разместился в непосредственной близости от супермаркета в дипломатическом квартале Эр-Рияда. Дипломат, поделившийся информацией об этой социально чувствительной теме в Саудовской Аравии при условии анонимности, описал свой визит в магазин, сравнив его с высококлассным Duty Free в крупном международном аэропорту.

По информации дипломата, в магазине представлены алкогольные напитки, включая ликеры, вино и, на данный момент, только два вида пива. Для совершения покупки посетителей просят предъявить дипломатические удостоверения и поместить свои мобильные телефоны в специальные сумки во время пребывания в магазине.

В то же время, саудовские чиновники воздержались от комментариев по запросу журналистов относительно открытия магазина.

Тем не менее, открытие магазина совпало с публикацией англоязычной газеты Arab News, являющейся собственностью государственной Saudi Research and Media Group, о новых правилах продажи алкоголя дипломатам в королевстве.

В своем материале газета охарактеризовала эти правила как направленные на "ограничение неконтролируемого импорта указанных товаров и алкогольных напитков в составе дипломатических грузов". Правила начали действовать с 22 января.

В течение продолжительного времени дипломаты имели привилегию ввоза алкогольных напитков через специальную службу в королевство с целью их использования в дипломатических целях.

Запрет на алкоголь в Саудовской Аравии: что известно

Отметим, что употребление алкоголя считается противоречащим исламским предписаниям и является запретным. Саудовская Аравия остается одной из немногих стран в мире, где действует полный запрет на алкоголь, аналогично соседнему Кувейту и городу Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

В 1950-х годах король Абдель Азиз, основатель монархии в Саудовской Аравии, ввел запрет на алкоголь после инцидента, произошедшего в 1951 году. Принц Мишари, один из сыновей короля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно убил из ружья британского вицеконсула Сирила Усмана в городе Джидда.

Напомним, что мировые цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник, 8 января, на фоне резкого снижения ее стоимости Саудовской Аравией, ведущим экспортером на глобальном рынке, и роста добычи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).