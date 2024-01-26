Несмотря на вмешательство Трампа: Белый дом продолжит переговоры по соглашению для Украины

По словам заместительницы пресс-секретаря Белого дома Оливии Далтон, нет никаких оснований полагать, что политика станет помехой для сделки по границе. Решение проблемы может разблокировать финансирование для Украины.

Белый дом намерен сохранить курс на переговоры про ситуацию на границе. Это будет происходить несмотря на вмешательства со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

Отмечается, что администрация президента продолжает участвовать в переговорах и призывает представителей республиканской партии сделать то же самое. При этом обвинения в сторону Дональда Трампа в том, что он может пытаться сорвать сделку, не прозвучали.

"Это президент (Джо Байден. – Ред.), который знает, что нам нужны действия, и добросовестно работает над тем, чтобы это произошло. И мы не видим никаких причин для того, чтобы политика стала помехой", — заявила заместительница пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Отдельно отмечается, что участники переговоров в Конгрессе пытались спасти их, ведь лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнел накануне заявил, что склоняется перед желанием Дональда Трампа сорвать соглашение по американской границе.

Спустя сутки он добавил, что все же поддерживает продолжение финансирования безопасности границы, которое напрямую связано с выделением средств для Украины. В то же время, ни он, ни другие республиканцы не опровергли слухи о том, что соглашение может быть под угрозой.

Дело в том, говорится в материале, что Дональд Трамп в четверг опубликовал заявление, в котором сказал, что нельзя заключать соглашение, если оно не будет идеальным, а усилия Сената он считает бессмысленными.

Представители демократов обвинили его в том, что он пытается заморозить кризис и тем самым получить политическую выгоду на предстоящих выборах.

В Белом доме ничего не говорят по поводу заявлений бывшего президента, ведь понимают, что любая политическая реакция может быть использована против них самих и тем самым уничтожить возможность заключения сделки, ведь надежды на позитивный исход все еще остаются.

"Мы считаем, что на границе нужно действовать. Что нам нужно объединить усилия для достижения компромисса на основе здравого смысла в отношении пограничных мер, пограничной политики и пограничных ресурсов. И мы все еще надеемся, что это может произойти", – добавила Оливия Далтон.

Один из анонимных собеседников издания заявил, что одобренное Сенатом соглашение может не пройти в Палате представителей, в чем в результате могут обвинить республиканцев, ведь в такой способ они затянут процесс.

"Они хотят получить соглашение от Сената, хотя знают, что оно мертво, чтобы иметь возможность вступить в спор с республиканцами в Палате представителей", – подытожил один из источников.

Напомним, 20 января спикер Конгресса Майк Джонсон заявлял, что США не поставляли Украине оружие, которое та запрашивала для войны против РФ. По его словам, Белый дом должен выполнить предыдущие обязательства, прежде чем просить о новых миллиардах для помощи ВСУ. Республиканцы ждут ответа от администрации президента.