18 пострадавших: в Польше перевернулся автобус с украинцами

На месте работают экстренные службы, которые выясняют подробности ДТП. Около 20 человек госпитализировали, а остальным предоставили временное убежище, пока организуют другое транспортное средство.

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП. Об этом сообщает RMF 24.

Авария произошла около 4 часов утра 27 января 2024 года вблизи населенного пункта Грубешов Люблинского воеводства, недалеко от польско-украинской границы. В транспортном средстве, которое двигалось из Одессы в Варшаву, находились около 60 человек. Как сообщается, на одном из поворотов автобус перевернулся на бок. Сейчас госпитализированы 18 пострадавших, на месте работают экстренные службы, которые выясняют подробности ДТП.

"18 человек доставлены в больницы Томашува-Любельского, Грубешова и Замостья. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает", — отметил Кшиштоф Томасяк, дежурный воеводского управления Государственной пожарной службы в Люблине.

Сообщается, что другим пассажирам предоставляют убежище в школе в Долгобичуве, пока для них не организуют замену транспортного средства.

Олег Николенко, представитель МИД Украины, подтвердил в комментарии hromadske, что утром 27 января произошло ДТП с автобусом из Украины. Генконсульство Украины в Люблине работает с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, в Польше в ДТП погибла 4-летняя украинка.

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