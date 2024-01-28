Борьба с наркокартелями: в Амстердаме хотят легализовать кокаин

По мнению мэра голландского города Фемке Халсемы, с продажами наркотика безрезультатно боролись десятилетиями, но черный рынок лишь процветает. В прошлом году в Роттердаме таможенники изъяли более 59 000 кг кокаина, а в Антверпене — около 116 000 кг.

В Амстердаме хотят узаконить продажу и употребление кокаина. Власти считают, что таким образом получится сорвать деятельность преступных картелей, которые получают миллиардные прибыли от продажи наркотика, заявила мэр города Фемке Халсема в интервью газете Het Financieele Dagblad.

Глава города 26 января организовала публичные дебаты по вопросу легализации кокаина. Борьба с наркотиками — извращенное и контрпродуктивное занятие, считает Халсема.

"Давайте признаем, что сотни лет репрессий не принесли значимых результатов. Видимо, у людей есть потребность в стимуляторах, из-за этого и существует черный рынок", — признала она.

Мэр Амстердама также отметила, что ее коллеги, главы портовых городов Роттердама и Антверпена, крупных центров наркотрафика, не поддержат ее. Мэры Роттердама Ахмед Абуталеб и Антверпена Барт де Вевер более года назад выступа решительно против легализации кокаина.

"Законные наркотики, алкоголь и никотин, уже разрушают сотни тысяч семей. Было бы совершенно аморально добавлять в этот список наркотики тяжелее", — объяснял вою позицию де Вевер.

По мнению Халсемы, эмоциональные и моральные суждения об употреблении наркотиков не помогают дискуссии.

"Употребление наркотиков широко распространено, достаточно взглянуть на рынок. Если есть риски для здоровья населения, не следует оставлять рынок преступникам", — заявила градоначальник.

Голландские эксперты подсчитали, что нелегальные доходы от наркоторговли составляют примерно 3 миллиарда евро в год. Эти деньги необходимо отмыть. Неизбежно, что преступники будут сотрудничать с консультантами по недвижимости, нотариусами и юристами.

В Роттердаме в 2023 году таможенники изъяли 59 116 килограмм кокаина, десять лет назад показатель был на уровне 10 000 килограмм. Антверпен в прошлом году стал рекордсменом среди других городов — там нашли около 116 000 килограмм кокаина.

Фокус ранее писал об опасности кокаиновой зависимости, которая превращается во всю большую проблему для мира. В последние годі сильно увеличилась смертность от передозировки наркотиком.

Напомним, в августе 2023 года полиция Испании выявила рекордную партию кокаина весом 9,5 тонн в южном порту Альхесирас. Наркотик спрятали в ящиках с бананами.