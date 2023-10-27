Первое в своем роде: ученые разработали новый способ лечения против кокаиновой зависимости

С помощью ультразвука ученые хотят преодолеть кокаиновую зависимость. Это масштабное исследование, направленное на изучение влияния сфокусированных звуковых волн на мозг.

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Кокаиновая зависимость является все большей проблемой во всем мире. Смертность от передозировки значительно возросла за последние годы, что заставляет исследователей искать решения для борьбы с этой проблемой. Именно здесь на помощь пришла система здравоохранения Университета Вирджинии (UVA Health) с подходом, предусматривающим использование звуковых волн, пишет SciTechDaily.

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Команда ученых из UVA Health получила 5 миллионов долларов от Национального института здравоохранения для изучения потенциала использования направленных звуковых волн для борьбы с кокаиновой зависимостью. Это клиническое исследование является первым в своем роде и может стать ключом к уменьшению тяги к кокаину у людей, которые борются с зависимостью.

Идея исследования заключается в использовании низкоинтенсивного сфокусированного ультразвука для перепрограммирования определенных клеток мозга с целью уменьшения желания употреблять кокаин. Эта неинвазивная методика направляет звуковые волны на часть мозга, которая называется инсула, и которая, как считается, играет решающую роль в различных формах зависимости. В случае успеха это испытание может проложить путь к созданию революционного инструмента в лечении наркомании в более широком масштабе.

Доктор Насима Айт-Дауд Тиуририн, главный исследователь и директор Центра передовых исследований наркомании UVA (CLEAR), возглавляет это новаторское испытание. Она объясняет потенциальное влияние: "Это исследование покажет нам, может ли сфокусированный ультразвук изменить отношение некоторых пациентов к кокаину. Что, если бы мы могли обратить вспять изменения в мозге, вызванные употреблением наркотиков? Это изменило бы подход к лечению зависимости в целом".

Предыдущие исследования уже указывали на важность инсулы как в возникновении тяги к кокаину, так и в рецидивах. Интересно, что люди, которые получили травмы инсулы, смогли бросить курить, не испытывая при этом тяги или рецидива, как отмечают исследователи.

Если этот подход окажется безопасным и эффективным, он может привести к тому, что простой амбулаторный визит к врачу сможет уменьшить тягу к кокаину у пациентов. Доктор Айт-Дауд Тиуририн отметил: "В случае успеха мы станем на шаг ближе к разработке новых, более безопасных способов лечения зависимости. Наркомания — это расстройство мозга. Лечение должно включать неинвазивную нейромодуляцию мозговых цепей, которые прежде всего вызывают зависимость".

Это лишь одна из частей масштабного исследования возможностей сфокусированного ультразвука, которое проводит UVA. Медицинская школа Университета Вирджинии была первопроходцем в этой области, исследуя потенциал сфокусированного ультразвука в лечении различных серьезных заболеваний, от рака до болезни Альцгеймера.

Предыдущие исследования UVA Health проложили путь к одобрению высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука для лечения симптомов болезни Паркинсона и эссенциального тремора, распространенного двигательного расстройства.

Опираясь на успех этих усилий, UVA Health открыла первый в мире центр, посвященный сочетанию сфокусированного ультразвука с иммунотерапией для улучшения лечения рака, что потенциально открывает новые пути в борьбе с рядом онкологических заболеваний, включая рак молочной железы и опухоли головного мозга.

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А потому это инновационное исследование UVA Health потенциально может произвести революцию в лечении наркомании, используя сфокусированный ультразвук для перепрограммирования мозга и уменьшения тяги к кокаину.

В случае успеха этот подход может дать новую надежду людям, которые борются с зависимостью, и способствовать решению проблемы употребления кокаина в мире.

Ранее Фокус писал, как рак эффективно сопротивляется лечению. Проведя новое исследование, ученые подтвердили свои ранние опасения.

Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.