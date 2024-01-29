Выборы президента в РФ: Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах, — Песков

ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом в президенты, а соответствующее удостоверение вручили российскому актеру Владимиру Машкову, который является его доверенным лицом.

Владимир Путин, который планирует переизбираться на пятый президентский срок в марте 2024 года, отказался участвовать в предвыборных дебатах. Об этом 29 января сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Я пресс-секретарь президента. Президент не участвует в предвыборных дебатах", — цитируют росСМИ слова Пескова.

Это не первый раз, когда Путин избегает участия в дебатах. В 2017 году, перед предыдущими выборами, пресс-секретарь объяснял, что кандидатство Путина "протекает по иным законам". Он также отметил, что дебаты являются "достаточно бессмысленными по своей сути", и отпечаток действующего президентства существенно меняет ситуацию.

Владимир Путин примет участие в выборах 2024 в РФ

29 января росСМИ сообщали, что Центральный избирательный комитет Российской Федерации зарегистрировал действующего президента РФ в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2024 года. Соответсвующее удостоверение ЦИК вручил одному из доверенных лиц Путина — российскому актеру Владимиру Машкову.

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Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в РФ возможна тотальная мобилизация после выборов президента в 2024 году. По его мнению, президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года станут "знаковой датой" для Кремля, после которой возможна тотальная мобилизация граждан.

Напомним также, что Госдума внесла поправки в закон о выборах президента. Изменения в законе направлены на ограничение деятельности прессы в период избирательной кампании и в день выборов.