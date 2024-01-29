Украли самое дорогое вино в мире: в Париже обокрали ресторан из мультфильма "Рататуй" (фото)

Согласно последней инвентаризации исчезли примерно 83 бутылки самого дорогого вина. В 2018 году бутылка Romanée-Conti 1945 года была продана за 482 000 евро и стала на то время самой дорогой в мире.

В Париже из известного ресторана La Tour d'Argent, который вдохновил исчезло вино на сумму более 1,5 миллиона евро. Речь идет об алкогольном Romanée Conti — одном из самых дорогих вин в мире. Об этом пишет ВВС.

Когда точно исчезло вино, неизвестно, поскольку инвентаризацию до этого в последний раз проводили в январе 2020 года, а исчезновение вина обнаружили только сейчас во время очередной инвентаризации, которая охватила 300 тысяч бутылок.

Жалоба была подана во французскую полицию на прошлой неделе, но доказательств ограбления не было найдено.

Согласно последней инвентаризации, которая была проведена в 2020 году, примерно 83 бутылки считаются пропавшими. Но поскольку бутылки пронумерованы, вору будет трудно их незаметно продать.

Среди пропавших бутылок вина из Domaine de la Romanée-Conti, бургундского поместья, которое славится производством дорогих вин.

Отдельные бутылки можно продать за пятизначную сумму, а по последним оценкам Grands Échézeaux Domaine De La Romanée-Conti Grand Cru Nicolas 1966 года стоит 4057 фунтов стерлингов.

В 2018 году бутылка Romanée-Conti 1945 года была продана за 482 000 евро и стала на то время самой дорогой бутылкой в мире.

вино Романе Конти

История ресторана La Tour d'Argent

Во время нацистского вторжения в Париж в 1940 году владелец ресторана Клод Террайль спрятал свои самые ценные бутылки вина за фальшивой стеной в подвале.

Расположенный в 5-м округе, ресторан выходит на реку Сену и собор Парижской Богоматери, и его часто описывают как "старейший ресторан в Париже" с историей, которая достигает 1582 года — хотя историки эту информацию отрицают.

La Tour d'Argent стал популярным в 19 веке и получил печальную известность благодаря фирменному блюду из утки Canard au sang, что переводится как кровавая утка.

ресторан La Tour d'Argent в Париже

После масштабной реконструкции в 2022 году ресторан вновь открылся в августе прошлого года и теперь включает бар на первом этаже, роскошный гостиничный люкс, террасу на крыше и открытую кухню в столовой.

Карта вин ресторана весит около 8 кг, и ее приходится развозить посетителям на тележке.

В ресторане бывали многие главы государств и монархи. В частности, королева Елизавета II обедала там в 1948 году. Его известными клиентами были Чарли Чаплин, Теодор и Франклин Рузвельты, Сальвадор Дали, Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Ресторан также вдохновил компанию Pixar на создание анимационного фильма "Рататуй" 2007 года, который рассказывает историю молодой крысы, мечтающей стать шеф-поваром в известном ресторане.

Ресторан вдохновил анимационный фильм "Рататуй"

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