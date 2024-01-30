67 миллионов, 3 старых автомобиля и гараж: ЦИК РФ показал "доходы" Путина за 6 лет (документ)

В опубликованном документе можно заметить, что личная квартира российского президента якобы находится в Санкт-Петербурге, но при этом ему была выделена еще одна недвижимость в Москве.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации поделилась сведениями про доходы и имущество президента Владимира Путина за последние 6 лет. Об этом сообщает "РИА Новости" 30 января.

По их данным, за последние 6 лет, которые российский президент находится на должности, он якобы заработал 67 591 875 рублей. Также у него есть личная недвижимость в виде квартиры в Санкт-Петербурге размером 77 квадратных метров и гараж в том же городе — 18 кв. м.

Еще в опубликованном документе есть сведения о транспортных средствах Владимира Путина. У него в арсенале якобы всего несколько старых автомобилей — ГАЗ М21 1960-го года выпуска, ГАЗ М21 1965-го года выпуска, а также "Нива" 2009-го года выпуска. Дополнительно отмечено наличие автомобильного прицепа "Скиф" 1987-го года выпуска.

ЦИК РФ опубликовал доходы и имущество Владимира Путина за последние 6 лет Фото: пресс-служба ЦИК

Что касается финансов, то у президента России, добавляют в ЦИК, есть десять счетов в банках, на которых лежит 54 416 604,52 рубля. Еще ему принадлежит 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург" (номинальная стоимость одной акции 11,81 рубля).

Отдельным пунктом в опубликованном документе обозначены обязательства имущественного характера. То есть, у кандидата в президенты на будущих выборах, которые состоятся уже в марте, есть квартира в Москве площадью 153,7 квадратных метров. Она у него в бессрочном пользовании.

Еще он имеет право на машиноместо размером в 18 квадратных метров, которое находится в Санкт-Петербурге.

Достоверность данной декларации подтвердить официально нельзя.

Напомним, 29 января сообщалось, что журналисты показали "дачу" Путина с "украденным" водопадом. Президент России приезжает в резиденцию минимум раз в год — после посещения монастыря. Его "дача" включает особняки, заповедную зону, форелевую ферму и производство мраморной говядины.

Также в тот же день Владимир Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. Это уже не первый раз, когда тот избегает подобные мероприятия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что дебаты являются "достаточно бессмысленными по своей сути", и отпечаток действующего президентства существенно меняет ситуацию.