Перед выборами Путин пообещал деньги регионам из-за падения уровня жизни и отсутствия побед

По объяснению представителя ГУР, в Кремле стремятся успокоить население, сохранить полную общественную поддержку войны против Украины и не допустить дестабилизации внутри РФ, признаки которой становится все труднее скрыть.

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Перед выборами в России президент Владимир Путин участвует в кампании, направленной на заключение нового социального договора с населением. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Черняк.

По словам Черняка, неутешительный фон так называемой избирательной кампании в Москве решили замаскировать путем "контакта" Путина с "глубинным народом" — представителями местного самоуправления.

Андрей Черняк добавил, что из-за отсутствия результатов на фронте, а также вызванной войной против Украины международной изоляции и экономических трудностей уровень жизни населения в РФ и поддержка продолжения боевых действий упали.

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"Проведение всероссийского форума "Малая родина — сила России" в январе 2024 года — одна из показательных иллюстраций попытки режима снизить общественное напряжение и оправдать преступные действия агрессивной Москвы", — сказал он.

Во время форума, по данным ГУР, Путин пообещал выделить регионам денег на развитие, в частности, газификацию, дороги, больницы, школы на фоне "поддержки участников так называемой "СВО", "победы" России, "неэффективности" противороссийских санкций, а также "сплоченности" народа.

Что касается реализации внутренней политики, в Кремле делают все возможное, чтобы удержать контроль над ситуацией и избежать социального "взрыва" во время электорального цикла. Такую задачу Москва поручила силовикам, а также представителям муниципалитетов, которых в России около 7% от всех избирателей.

Тем временем запускается и другая кампания от Фонда борьбы с коррупцией под руководством Алексея Навального под названием "Россия без Путина". Организация призывает россиян активно использовать предвыборный период для распространения информации и агитации против действующего президента.

Добавим, что в конце 2023 года стало известно, что российские власти решили провести выборы президента в формате трехдневного голосования с массовым обходом граждан.