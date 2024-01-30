Россия передала Таиланду "черный список" музыкантов для депортации из Таиланда, — СМИ

По словам журналистов, арест участников "Би-2" может стать суровым предупреждением для других артистов, которые критикуют Москву, но выступают за границей. В МИД РФ их обвинили в спонсировании терроризма.

Участникам российской рок-группы "Би-2", которая раскритиковала вторжение РФ в Украину, грозит депортация из Таиланда. Музыканты были арестованы во время тура по курортному острову Пхукет. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что семь участников группы были задержаны иммиграционными властями в прошлую среду за работу без разрешения. Позже исполнители сообщили, что их перевели в Бангкок и теперь они содержатся за решеткой.

По словам журналистов, "Би-2" является одной из самых успешных русскоязычных рок-групп. Она известна своим осуждением вторжения России в Украину. Их солист Игорь Бортник был назван российскими властями "иностранным агентом" после того, как он раскритиковал президента России Владимира Путина.

Издание пишет, что арест участников "Би-2" может стать суровым предупреждением для других артистов, которые критикуют Москву, но выступают за границей. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила музыкантов в спонсировании терроризма.

Элейн Пирсон, директор Human Rights Watch по Азии, призвала власти Таиланда немедленно освободить задержанных.

"Ни при каких обстоятельствах их нельзя депортировать в Россию, где им может грозить арест или что-то еще хуже за откровенную критику президента России Владимира Путина и войны России в Украине", — сказала Пирсон.

Этот арест является последним в череде инцидентов с участием российских антивоенных артистов в Таиланде и, похоже, подчеркивает влияние Москвы на эту страну Юго-Восточной Азии, популярную среди российских туристов. Перед задержанием "Би-2" власти Пхукета отменили выступления двух популярных российских стендап-комиков, критикующих войну, Максима Галкина и Руслана Белого, которых Кремль назвал "иностранными агентами".

По словам источника, участники "Би-2" были задержаны на Пхукете по просьбе российского консула Владимира Соснова. Более того, российские власти разослали своим тайским коллегам "черный список" музыкантов, которых Кремль хотел бы депортировать обратно в Россию.

Оппозиционный политик в изгнании Дмитрий Гудков, который поддерживал связь с группой, заявил, что российские власти оказывают давление на своих тайских коллег.

"Для Таиланда арест "Би-2", похоже, перерастает в большую дипломатическую головную боль. Согласно заявлению "Би-2", из семи членов группы некоторые имеют двойное гражданство Австралии и Израиля, а двое других членов группы не являются гражданами России и поэтому не могут быть депортированы в Россию", — сказано в материале.

Адвокат группы "Би-2" заявил, что израильские дипломаты в Таиланде предложили разрешить группе поехать в Тель-Авив, однако эта просьба была отклонена после вмешательства российского консула.

Отметим, что вечером 30 января компания VPI Event, которая занималась организацией концертов "Би-2" в Таиланде, заявила, что допустила ошибки в оформлении виз для участников группы. Так, обычно в подобных ситуациях миграционные службы применяли санкции к организаторам выступлений.

"Но в данном случае внимание миграционных служб было сосредоточено исключительно на артистах. Мы прилагаем все усилия для освобождения артистов, но на всех этапах встречаем беспрецедентное давление", — заявили в компании.

Напомним, что в ноябре 2023 года стало известно, что группу "Би-2" хотят "запретить" в РФ после заявлений солиста о помощи ВСУ. Музыканты в августе 2022 года покинули Россию, имея другое мнение о войне в Украине, чем большинство населения страны.