человек проходили через этот пограничный пункт. По словам журналистов, до конца 2025 года границу в Нарве можно будет пересекать только пешком.Ежедневно около 4 тысяч человек проходили через этот пограничный пункт. По словам журналистов, до конца 2025 года границу в Нарве можно будет пересекать только пешком.

Власти Эстонии закрыли автомобильный пограничный переход с Россией. В ответ Москва начала проводить ремонтные работы по своей стороне пограничного пункта, однако продолжает пропускать автотранспорт, несмотря на факт закрытия границы. Об этом сообщает издание ERR.

До конца 2025 года в Нарве будет возможно пересекать границу исключительно пешеходам. Ежедневно около 4 тысяч человек пересекали этот пограничный пункт, причем 80% из них являлись пешеходами.

Руководитель пограничного бюро Восточной префектуры Эрик Пургель сообщил, что в среду, 31 января, поздним вечером они получили официальное уведомление от российской стороны о приостановке движения транспортных средств, пересекающих границу, и на основе этой информации спланировали свои последующие шаги.

Тем не менее, Россия продолжила разрешать проезд автомобилей с своей стороны.

"Мы видели, что Россия, похоже, не соблюдает время, но поскольку они (водители) были гражданами Эстонии, мы, естественно, согласились. Мы не стали оставлять их в ловушке между двумя пунктами пересечения границы", — заявил Пургель.

В тот момент, когда на мосту Сыпрусе уже начала работать тяжелая техника, последний грузовик достиг эстонской стороны. На борту находились мотки колючей проволоки, которые позднее были использованы для перевозки болотного шалаша, а затем установлены в качестве бетонных заграждений, известных как "зубы дракона".

Напомним, что по оценкам ISW, мигранты мерзнут не по своей воле, а Кремль развязал гибридную войну против Финляндии.

Также сообщалось, что в ЕС решили усилить пограничный контроль и отправить дополнительный персонал на границу РФ и Финляндии.