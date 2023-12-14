"Политическая воля": Финляндия может снова закрыть пункты пропуска на границе с РФ, — СМИ

По данным журналистов, Россия все также позволяет мигрантам пересекать финскую границу.

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В четверг, 14 декабря, правительство Финляндии намерено повторно рассмотреть вопрос о закрытии границы с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По информации издания, вечером состоится заседание правительства для принятия решения относительно закрытия границы с Россией.

"Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу", — говорится в материале.

Ранее сегодня министр финансов Риикка Пурра объявил, что правительство намерено принять новые решения в отношении границы. Это вызвано тем, что Россия вновь разрешила беженцам массово пересечь финско-российскую границу.

По информации HS, подготовка к закрытию границы началась на всякий случай, когда несколько дней назад правительство приняло решение об открытии пограничных станций Ниирала и Ваалимаа. Сегодня в Ваалимаа прибыло несколько мигрантов.

Напомним, что по оценкам ISW, мигранты мерзнут не по своей воле, а Кремль развязал гибридную войну против Финляндии.

Также сообщалось, что в ЕС решили усилить пограничный контроль и отправить дополнительный персонал на границу РФ и Финляндии.