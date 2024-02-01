Воздушное пространство Германии парализовала масштабная забастовка: отменены рейсы в 11 городах

По данным журналистов, в забастовке примут участие более 25 тысяч человек. Протесты привели к отмене рейсов в Берлин, Гамбург, Франкфурт и многие другие города.

В Германии работники службы безопасности аэропортов объявили, что цель масштабной забастовки, которую они проводят 1 февраля, — повышение оплаты труда. Об этом пишет Euronews.

Как отмечает издание, ожидается, что в забастовке примут участие более 25 тысяч человек, которые считают, что сфера безопасности должна оставаться привлекательной как рабочее место.

"Безопасность в воздушном пространстве — стоит дорого, однако без нее не обойтись", — отмечают бастующие.

Местные медиа отмечают, что уже сейчас Германия страдает от дефицита квалифицированных работников, способных выходить на работу в выходные и праздничные дни. Со временем ситуация будет только усложняться.

Что требуют забастовщики

Немецкий профсоюз Union Verdi, который ведет переговоры с Федеральной ассоциацией компаний авиационной безопасности (BDLS), объявил забастовку сотрудников службы безопасности, которая продолжается в аэропортах Франкфурта, Берлина, Гамбурга, Бремена, Ганновера, Кельна, Дюссельдорфа, Лейпцига, Дрездена, Эрфурта и Штутгарта. Забастовка направлена на пассажирские и грузовые перевозки.

Сейчас работники сферы безопасности требуют:

увеличение зарплаты на 2,8 евро в час;

увеличение бонусов;

оплату за сверхурочные часы.

Как забастовка повлияет на жизнь страны

Такая масштабная забастовка, которая началась в четверг, 1 февраля, фактически остановит работу 11 аэропортов по всей стране.

Флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa пострадал слишком серьезно, но призывает путешественников остаться 1 февраля дома. В заявлении авиакомпании говорится о том, что в аэропортах не будет доступа к зоне вылета, поскольку контрольно-пропускные пункты будут закрыты. Это означает, что пассажиры не смогут пройти проверку, необходимую для легального полета. В авиакомпании также сообщили, что клиенты смогут бесплатно перебронировать билеты.

В Austrian Airlines предупредили, что рейсы могут задерживаться. Людей просят следить за информацией на официальном сайте авиакомпании.

В Eurowings пассажирам предлагают воспользоваться железнодорожным транспортом или дождаться альтернативных рейсов.

Нарушение работы аэропортов ожидается, как минимум, с 3:00 1 февраля до 3:00 2 февраля. Забастовка не затронула только аэропорт Мюнхена.

Напомним, что в Финляндии отменяют более 550 авиарейсов из-за забастовки 1-2 февраля. Это произошло на фоне обновленной реформы рынка труда. Она предусматривает сокращение пособия по безработице. Между тем местное население выступает против.

Что делать, если забронирован рейс в Германию на 1 февраля

Прежде всего нужно проверить свой статус в авиакомпании перед поездкой в аэропорт. Так, информация о рейсах Lufthansa будет обновляться на сайте и в приложении авиакомпании, где пассажиры также смогут перебронировать билеты через Сервисный центр.

Согласно правилам ЕС, если ваш рейс отменен, авиакомпания должна вернуть вам деньги или перенести рейс, даже если это означает использование другого перевозчика.

Кроме того, в таких случаях авиапассажиры имеют право на дополнительную компенсацию и расходы на проживание, если это необходимо.

Напомним, Фокус писал о масштабной забастовке на железной дороге в Германии. Машинисты не вышли на работу по всей стране.