Закрыты аэропорты, рождественские ярмарки, горные курорты: на юге Германии сильный снегопад (фото, видео)

По информации СМИ, снегопады вызвали хаос в южных землях Германии, в том числе транспортный.

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Самый сильный снегопад с 2006 года обрушился сегодня, 2 декабря, на южные земли Германии. Об этом пишет Bild.

Серьезные последствия снегопада наблюдаются в Верхней и Нижней Баварии, а также в некоторых частях земли Баден-Вюртемберг.

"Из-за сильного снегопада многие рождественские ярмарки в Баварии сегодня закрылись", — сообщает издание.

Фото: DW

По данным Немецкой метеорологической службы, ветреная погода сохранится и в дальнейшем. Ожидается, что сильный снегопад продолжится на юге и юго-востоке страны до второй половины дня субботы, 2 декабря.

Администрации горнолыжного курорта Цугшпитц пришлось закрыть его, потому что подъемник, который доставляет гостей на вершину, перестал работать. К тому же в горах сейчас — повышенный риск схода лавин.

Фото: DW

Транспортные проблемы

Как сообщает Deutsche Welle, аэропорт Мюнхена закрыт для вылетов и посадки самолетов предварительно до 6 утра 3 декабря. Пассажиров просят воздержаться от поездок, а перед возможным вылетом 3 декабря уточнить у своей авиакомпании статус рейса.

"Представитель авиакомпании Lufthansa сообщил агентству dpa, что закрытие воздушного сообщения в Мюнхене оказывает влияние на другие аэропорты. Например, существенно ограничены полеты из Франкфурта-на-Майне", — уточняет издание.

Пострадал и железнодорожный транспорт, особенно в окрестностях города.

"Упавшие деревья заблокировали пути, а контактные провода обледенели. Поначалу было отменено движение поездов до главного вокзала Мюнхена и обратно. Пассажиры в Ульме и окрестностях Мюнхена были вынуждены провести ночь в поездах", — сообщает DW.

По информации представителя немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, проблемы с железнодорожным сообщением на юге Германии вряд ли удастся разрешить до понедельника, 4 декабря.

На дорогах Баварии произошло множество аварий. В Мюнхене фактически остановился общественный транспорт: не ходили поезда метро и городские электрички, автобусы и трамваи.

Фото: DW

В Мюнхене отменили матч бундеслиги

Из-за погодного хаоса в Мюнхене был отменен домашний матч бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" должна была встретиться с клубом "Унион Берлин".

"Даже если бы удалось привести поле на "Альянц Арене" в состояние, позволяющее провести матч до полудня, риски для безопасности и дорожная ситуация сделали отмену неизбежной", — заявили в пресс-службе клуба.

В релизе также отмечается, что неконтролируемый сход снега с крыши домашнего стадиона "Баварии" представляет собой непрогнозируемый риск для болельщиков, а проблемы с общественным транспортом сделали "Альянц Арену" практически недосягаемой не только для болельщиков, но и для "сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности, необходимых для организации матча".

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