Закрито аеропорти, різдвяні ярмарки, гірські курорти: на півдні Німеччини сильний снігопад (фото, відео)

За інформацією ЗМІ, снігопади спричинили хаос у південних землях Німеччини, зокрема транспортний.

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Найсильніший снігопад із 2006 року обрушився сьогодні, 2 грудня, на південні землі Німеччини. Про це пише Bild.

Серйозні наслідки снігопаду спостерігаються у Верхній і Нижній Баварії, а також у деяких частинах землі Баден-Вюртемберг.

"Через сильний снігопад багато різдвяних ярмарків у Баварії сьогодні закрилися", — повідомляє видання.

Фото: DW

За даними Німецької метеорологічної служби, вітряна погода збережеться й надалі. Очікується, що сильний снігопад триватиме на півдні та південному сході країни до другої половини дня суботи, 2 грудня.

Адміністрації гірськолижного курорту Цугшпітц довелося закрити його, бо підйомник, який доставляє гостей на вершину, припинив працювати. До того ж у горах зараз — підвищений ризик сходження лавин.

Фото: DW

Транспортні проблеми

Як повідомляє Deutsche Welle, аеропорт Мюнхена закритий для вильотів і посадки літаків попередньо до 6-ї ранку 3 грудня. Пасажирів просять утриматися від поїздок, а перед можливим вильотом 3 грудня уточнити у своїй авіакомпанії статус рейсу.

"Представник авіакомпанії Lufthansa повідомив агентству dpa, що закриття повітряного сполучення в Мюнхені впливає на інші аеропорти. Наприклад, істотно обмежені польоти з Франкфурта-на-Майні", — уточнює видання.

Постраждав і залізничний транспорт, особливо в околицях міста.

"Дерева, що впали, заблокували колії, а контактні дроти обледеніли. Спочатку було скасовано рух поїздів до головного вокзалу Мюнхена і назад. Пасажири в Ульмі та на околицях Мюнхена були змушені провести ніч у поїздах", — повідомляє DW.

За інформацією представника німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, проблеми із залізничним сполученням на півдні Німеччини навряд чи вдасться вирішити до понеділка, 4 грудня.

На дорогах Баварії сталося безліч аварій. У Мюнхені фактично зупинився громадський транспорт: не ходили поїзди метро і міські електрички, автобуси і трамваї.

Фото: DW

У Мюнхені скасували матч бундесліги

Через погодний хаос у Мюнхені було скасовано домашній матч бундесліги, в якому мюнхенська "Баварія" мала зустрітися з клубом "Уніон Берлін".

"Навіть якби вдалося привести поле на "Альянц Арені" до стану, що дає змогу провести матч до опівдня, ризики для безпеки і дорожня ситуація зробили скасування неминучим", — заявили у пресслужбі клубу.

У релізі також зазначено, що неконтрольоване сходження снігу з даху домашнього стадіону "Баварії" є непрогнозованим ризиком для вболівальників, а проблеми з громадським транспортом зробили "Альянц Арену" практично недосяжною не лише для вболівальників, а й для "співробітників правоохоронних органів і служби безпеки, необхідних для організації матчу".

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