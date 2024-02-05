В Грузии задержали груз со взрывчаткой, которую якобы везли из Одессы в Воронеж (видео)

По данным грузинских спецслужб, общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. Все устройства были изготовлены специалистом высокого уровня и "рассчитаны на широкий спектр разрушений".

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что задержали и изъяли груз со взрывными устройствами, которые якобы везли из Одессы в Воронеж Российской Федерации. Об этом сообщила грузинская СГБ в понедельник, 5 февраля.

"Сотрудники антитеррористического центра ГБР в результате проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий изъяли несколько единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатки", — говорится в сообщении.

Взрывчатку якобы везли из Одессы в Воронеж

По данным спецслужб Грузии, соответствующую взрывчатку якобы привезли из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января 2024 года на автомобиле, принадлежащем гражданину Украины. Взрывные устройства якобы планировали вывезти в Россию, а именно в город Воронеж.

"Процесс дальнейшего перемещения посылки контролировался сотрудниками контртеррористического центра. Основной целью указанных следственных действий было установление заказчиков и дополнительных лиц, которые могли быть причастны к перевозке указанного груза, а также определение маршрута перемещения взрывных устройств и целей их конечного использования", — говорится в сообщении.

Однако, по информации в пресс-службе СГБ, позже заказчик изменил решение: один контейнер с тремя взрывными устройствами попытались вывезти в Воронеж через КПП "Дарьял", а второй контейнер с тремя взрывчатками — оставили в Тбилиси.

"Во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства было установлено одинаковое количество электронных таймеров срабатывания, в которых уже было запрограммировано время срабатывания", — добавляют спецслужбы.

В Грузии назвали причастных к инциденту людей

По данным Службы госбезопасности Грузии, к ввозу взрывчатки причастны семь грузин, три украинца и два армянина. Кроме того, в СГБ отметили, что организовал все якобы гражданин Украины, кандидат в местные депутаты Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, родом из города Батуми.

"Указанное лицо активно отслеживало перемещение вышеуказанных взрывных устройств из-за пределов Грузии", — уверяют в СГБ.

Однако, по информации в пресс-службе, вышеупомянутые люди, кроме Шарашидзе, вероятно, не знали о взрывчатке и капсулах-детонаторах, которые были установлены в аккумуляторах автомобиля.

Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг

Как утверждает спецслужба Грузии, общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнерах была взрывчатка С-4 военного производства с детонаторами. Все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и "рассчитаны на широкий спектр разрушений".

"Развертывание такого устройства в местах скопления людей приведет к значительному ущербу инфраструктуре и значительным жертвам. Заряд указанного вещества значительно мощнее заряда взрывчатого вещества тротил", — добавляют в СДБ.

Как заявила грузинская спецслужба, детали этого дела "дают основания подозревать", что грузинскую территорию и грузинских граждан привлекли ко всему этому процессу, чтобы обвинить Грузию в террористических актах, которые якобы могли быть осуществлены этой взрывчаткой.

На момент написания новости Украина не комментировала соответствующую ситуацию.

Напомним, ранее председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсонской области российские военные в Бериславе подбросили взрывное устройство на мотоцикл с пассажирами. В результате инцидента пострадали муж и жена, они получили ранения.