Некоторые живут в палатках, приедет еще 90 000: проблем с украинцами в Канаде будет больше, — СМИ

По оценкам канадских властей, в ближайшие два месяца в страну приедут 90 тысяч беженцев из Украины. За два года 250 тысяч переселенцев переехали в Канаду по экстренным визам, еще у 700 000 есть аналогичные визы.

Канадский генерал Рик Хиллер из Стратегического консультативного совета бьет тревогу, заявляя о неготовности принять больше перемещенных украинцев в Канаде. Его возмутили истории о недавно прибывших семьях из т.н. группы риска, которые вынуждены жить в палатках в даунтауне Торонто. Об этом пишет National Post.

Судя по всему, в дальнейшем будет только хуже. По оценкам федеральных властей, в ближайшие два месяца в Канаду приедут 90 000 человек из Украины.

По словам Хиллера, прежде у канадских властей не было общенационального видения или стратегии, чтобы принять нужные меры на случай небывалого притока беженцев.

"Но мы можем это сделать. Мы делали это раньше", — объяснил он. По его мнению, власти могли бы разработать логистический план для украинских переселенцев после консультаций с руководителями провинций и городов.

За два года 250 000 украинцев переехали в Канаду в рамках специальной визовой программы. Еще у 700 000 есть аналогичные визы, а срок подачи заявок истекает 31 марта — отсюда и ожидающаяся новая волна беженцев из Украины.

Хиллиер занимает должность председателя Стратегического консультативного совета (Strategic Advisory Council), который обеспечивает поддержку и консультации в рамках кампании Unite with Ukraine — инициатива Всемирного конгресса украинцев.

По его словам, Канада совершенно не готова принять дополнительных переселенцев.

"Большой и ужасный медведь гризли"

Украинцы в Польше или западной Украине могут запаниковать из-за того, что срок действия их канадской визы истекает. И если путинские войска добьются прорыва в Украине, допускает Хиллиер, это будут не тысячи, а сотни тысяч украинцев, летящих в Канаду.

Он говорит, что Силы обороны "умнее, искуснее и проворнее", но хочет, чтобы другие не забывали, что Украина борется с "большим и ужасным медведем гризли".

"А когда этот медведь гризли продолжит вас атаковать, в конечном итоге его размер, вес, сила и выносливость вас попросту измотают", — предупредил канадский генерал.

Сейчас, по подсчетам Хиллера, россияне, выстреливают по позициям ВСУ в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы.

"Это несостоятельно. Сейчас мы находимся на уровне Пашендейля (Битва при Пашендейле), знаете, когда в 1917 году за 10 дней союзники и немцы на небольшом клочке земли сделали около четырех миллионов выстрелов", — отметил он.

Хиллиер общается с представителями Украины напрямую и посредством телевидения. Его посыл людям в Украине примерно такой: "Вы исчезли с мировой арены, потому что внимание Запада обращено на другие места — Ближний Восток, Южно-Китайское море и даже Латинскую Америку. Граждане заняты предстоящими выборами в своих странах и инфляцией".

По его мнению, Украине не хватает стратегического коммуникационного плана, "чтобы объяснить американцам, британцам, немцам, голландцам, канадцам, что война в Украине жестокая, кровавая, и что она продолжается, и почему это важно именно для них".

"Президент Зеленский — этот парень вдохновляет, пожалуй, даже больше, чем Уинстон Черчилль в свое время. Но его одного маловато", — сказал генерал.

Фото: Эрнест Дорощук / PostMedia | на акции в поддержку украинцев в Торонто, 2 апреля, 2022 года

Канада приняла 50 000 сирийцев

Что касается кризиса с украинскими беженцами в Канаде, здесь, он считает, следует обратиться к прошлому опыту, вспомнить, как Оттава восемь лет назад приняла 50 000 сирийцев.

Тогда генерал-губернатор Дэвид Джонстон организовал семинар в Ридо-холле (официальная резиденция генерал-губернатора Канады). Пригласили мэров городов и заместителей министров провинций, чтобы обсудить возможные стратегии. Ответственный министр Джон МакКаллум выбрал подходящего человека для реализации плана, после чего 50 000 сирийцев прибыли в Канаду. И впоследствии успешно интегрировались.

"Кто-то вообще знает, где они сегодня? — задался Хиллер вопросом. — Они стали частью общей картины нашей страны".

По словам авторов публикации, энергичный тон Хиллера воодушевляет, но задача на самом деле сложная. Принять 50 тысяч сирийских беженцев — это не все равно, что интегрировать почти миллион украинцев. Возможности в плане жилья тоже существенно изменились в последние восемь лет.

Решение проблемы с жильем

В качестве решений он предлагает строить модульные приюты в крупных центрах, где можно было бы разместить перемещенных лиц гуманным и достойным образом, пока они не переедут из крупных городов в меньшие, где есть работа и жилье.

"Возьмем, к примеру, кусок равнины недалеко от Пирсона [аэропорт в Торонто]. На одном акре можно построить модульный городок для 100 человек. Это не будет стоить 120 долларов за ночь на человека, потому что вы, по сути, строите аналог отеля. Это будет стоить дороже. Но именно такие решения доступны прямо сейчас", — объяснил он.

Хиллер упомянул об украинской семье, живущей в палатке в центре Торонто, которой, скорее всего, придется вернуться в Украину.

"Как это ни печально, — сокрушается он. — Канада настолько плоха, что им скорее придется вернутся в раздираемую войной страну, вместо гото, чтобы остаться здесь".

"Почему бы нам не сказать: "Послушайте, вот виза, пожалуйста, приезжайте в Канаду. Мы позаботимся о вас в час наибольшей нужды", — предложил Хиллер. По его словам, затем будет нужно озаботиться интеграцией этих людей в канадское общество. Потому что, по его прогнозам, если человек проживет в Канаде в течение трех лет, то маловероятно, что вернется обратно в Украину.

Напомним, что госслужбы Канады работают на пределе. Уже выделили $362 млн на жилье беженцам. По словам министра по вопросам иммиграции Марка Миллера, 100 млн от этой суммы передадут Квебеку.

Также сообщалось, что канадка рассказала об астрономических ценах на продукты в Арктике, где банка Nutella стоит 48 долларов.