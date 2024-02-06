В России не нашли экстремизма в призывах депутата убить россиян, которые против Путина (фото)

Как отметили в медиа, речь идет о высказываниях генерала, что президента РФ поддерживают 80% населения, а остальные — "гниль, которая осталась" и "должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена".

Экспертиза Министерства внутренних дел Российской Федерации не обнаружила экстремизма в высказывании депутата Госдумы Андрея Гурулева, который призвал к уничтожению россиян, которые не поддерживают президента Владимира Путина. Об этом сообщает RTVI.

В издании опубликовали фотографии справки соответствующего лингвистического исследования, где эксперт отказался отвечать на вопрос о наличии в высказывании депутата признаков возбуждения вражды или ненависти, унижения представителей группы лиц, а также оправдания насильственных действий. По словам лингвиста, в части слов генерала отсутствуют признаки экстремизма, а в других вопросах "есть позиции, которые имеют правовой характер", что якобы не входит в компетенцию специалиста.

Что об оппозиции Путина сказал Гурулев

Как отметили в издании, речь идет о высказывании генерала Андрея Гурулева, что Путина поддерживают 80% населения, а остальные — "гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена".

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, который просил проверить Гурулева на экстремизм, заявил в Telegram, что обжалует соответствующее решение экспертизы.

"Что ж, надо было очень постараться и очень широко закрыть глаза, чтобы всего этого не увидеть. Вот в МВД и постарались. Оказывается, призыв "уничтожить" — это не призыв к насилию. И не угроза", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее комитет по депутатской этике Госдумы РФ во главе с Валентиной Терешковой отреагировал на заявление депутата Андрея Гурулева, который призвал избавиться от 20% россиян. Терешкова и ее единомышленники указали, что он вполне имеет право на подобные высказывания и не прозвучало ничего, за что стоило бы наказать.