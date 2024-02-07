Экс-президент Чили Пиньера разбился на вертолете: в стране объявлен траур

По сведениям журналистов, 74-летний бывший политик-миллиардер управлял своим вертолетом во время отпуска. Но официальных подтверждений тому, что Себастьян Пиньера находился за штурвалом, нет.

Погиб бывший президент Чили Себастьян Пиньера. Его вертолет упал в озеро недалеко от южного города Лаго-Ранко. Трем другим пассажирам, которые были вместе с ним на борту, удалось выжить. Об этом сообщает BBC.

По данным журналистов, 74-летний политик и бизнесмен находился был за штурвалом своего вертолета, но официальных подтверждений этой информации нет.

Представители чилийских ВМС извлекли тело Пиньеры. Ежегодно в феврале он проводил отпуск с семьей в Лаго-Ранко.

В стране объявили национальный траур. Действующий глава государства Габриэль Борич выразил свои соболезнования родственникам и пообещал, что его предшественника похоронят за счет государства со всеми почестями.

Бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва был "удивлен и расстроен" гибелью своего товарища. Политики были знакомы задолго до того, как стали первыми лицами своих стран.

Во время первого президентского срока консервативного политика — с 2010 по 2014 гг. — в Чили наблюдался стремительный экономический рост. За рубежом он был больше известен тем, что руководил операцией по спасению 33 шахтеров, которые провели 69 дней под землей в пустыне Атакама в 2010 году. Второй его срок — с 2018-го до прошлого года — был отмечен масштабными протестами. 25 октября 2019 года больше 1,2 млн жителей Сантьяго вышли на демонстрацию против социального неравенства.

Напомним, что Венесуэла объявила об аннексии части соседней Гайаны и мобилизовала армию на границе.

Также сообщалось, что если в соседней с Венесуэлой Гайане начнутся боевые действия, Соединенным Штатам придется пригрозить вмешательством и смещением режима президента Николаса Мадуро, считает доктор наук Луис Флейшман.