Венесуэла объявила об аннексии части Гайаны и мобилизовала армию на границе, – СМИ

Венесуэльский лидер Николас Мадуро направил военный контингент в Пуэрто-Бариму, недалеко от границ Эссекибо. Генпрокурор Гайаны Анил Нандлалл заявил, что обратиться за помощью к Совбезу ООН в случае, если Венесуэла предпримет какие-либо действия.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро представил новую карту своей страны, которая включает регион Гайаны Эссекибо. Об этом пишет агентство Anadolu Ajansı 6 декабря.

Сооющается, что Мадуро приказал государственным компаниям страны немедленно выдать лицензии на разведку и эксплуатацию нефти, газа и рудников в аннексированном регионе.

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По данным агентства, за несколько часов до этого венесуэльский лидер направил военный контингент в Пуэрто-Бариму, недалеко от границ Эссекибо, а также объявил о создании новой военной зоны.

Мадуро также распорядился предоставить венесуэльское гражданство более чем 125 000 гайанцам, проживающим в Эссекибо. Это произошло вскоре после того, как в регионе состоялся референдум о присоединении к Венесуэле.

Генпрокурор Гайаны Анил Нандлалл заявил о намерении обратиться к Совбезу ООН в случае, если Венесуэла предпримет какие-либо действия. По его словам, Гайана будет апеллировать к статьям 41 и 42 Устава ООН, которые уполномочивают Совбез предпринимать военные действия и применять санкции.

Международный Суд призвал венесуэльские власти воздерживаться от "действий, которые изменят действующую в настоящее время ситуацию" в Эссекибо, а также от "действий, которые могут усугубить или продлить спор".

Напомним, 3 декабря в Венесуэле состоялся референдум о присоединении региона Эссекибо соседнего независимого государства Гайана, который богат нефтяными месторождениями. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сказал, что свыше 95% граждан ответили утвердительно на все пять предложенных вопросов.

Вскоре правительство Венесуэлы объявило о создании Комиссии по защите Эссекибо и приказало активизировать дебаты по созданию нового штата Гайана-Эссекибо. Мадуро также приказал приступить к выдаче эксплуатационных лицензий на разведку и разработку нефти, газа и рудников в Эссекибо.