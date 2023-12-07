Венесуела оголосила про анексію частини Гаяни і мобілізувала армію на кордоні, — ЗМІ

Венесуельський лідер Ніколас Мадуро направив військовий контингент у Пуерто-Баріму, недалеко від кордонів Ессекібо. Генпрокурор Гаяни Аніл Нандлалл заявив, що звернеться по допомогу до Радбезу ООН, якщо Венесуела вдасться до будь-яких дій.

Related video

Президент Венесуели Ніколас Мадуро представив нову карту своєї країни, яка включає регіон Гаяни Ессекібо. Про це пише агентство Anadolu Ajansı 6 грудня.

Повідомляється, що Мадуро наказав державним компаніям країни негайно видати ліцензії на розвідку й експлуатацію нафти, газу та рудників в анексованому регіоні.

Важливо

95% проголосували за війну. Венесуельський друг Путіна може напасти на Гаяну хоч завтра

За даними агентства, за кілька годин до цього венесуельський лідер спрямував військовий контингент у Пуерто-Баріму, неподалік від кордонів Ессекібо, а також оголосив про створення нової військової зони.

Мадуро також розпорядився надати венесуельське громадянство більш ніж 125 000 гаянцям, які проживають в Ессекібо. Це сталося незабаром після того, як у регіоні відбувся референдум про приєднання до Венесуели.

Генпрокурор Гаяни Аніл Нандлалл заявив про намір звернутися до Радбезу ООН у разі, якщо Венесуела вдасться до будь-яких дій. За його словами, Гаяна апелюватиме до статей 41 і 42 Статуту ООН, які уповноважують Радбез здійснювати військові дії та застосовувати санкції.

Міжнародний Суд закликав венесуельську владу утримуватися від "дій, які змінять чинну нині ситуацію" в Ессекібо, а також від "дій, які можуть погіршити або продовжити суперечку".

Нагадаємо, 3 грудня у Венесуелі відбувся референдум щодо приєднання регіону Ессекібо до сусідньої незалежної держави Гаяна, яка багата на нафтові родовища. Голова Національної виборчої ради Венесуели Елвіс Аморосо сказав, що понад 95% громадян відповіли ствердно на всі п'ять запропонованих запитань.

Незабаром уряд Венесуели оголосив про створення Комісії із захисту Ессекібо і наказав активізувати дебати щодо створення нового штату Гаяна-Ессекібо. Мадуро також наказав розпочати видачу експлуатаційних ліцензій на розвідку і розробку нафти, газу і рудників в Ессекібо.