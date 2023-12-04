Нова війна: на референдумі у Венесуелі проголосували за приєднання частини сусідньої Гайани

Венесуельцям запропонували відповісти на п'ять запитань. Серед іншого, про згоду зі створенням нового штату Гайана-Ессекібо та надання громадянства мешканцям сусідньої країни.

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3 грудня у Венесуелі відбувся референдум про приєднання регіону Ессекібо до сусідньої незалежної держави Гайана, який багатий на нафтові родовища. Про це пише The Associated Press.

Громадянам пропонувалося відповісти на п'ять запитань, серед іншого про згоду зі створенням нового штату Гайана-Ессекібо і надання громадянства жителям сусідньої країни.

"Це був успіх нашої країни, нашої демократії", — прокоментував президент Венесуели Ніколас Мадуро підсумки референдуму перед своїми прихильниками в Каракасі, наголосивши на "важливому рівні участі" громадян.

1 грудня рішенням Міжнародного суду ООН владі Венесуели заборонили вживати будь-які дії, що порушують територіальну цілісність Гайани. Засідання щодо територіальної суперечки двох країн відбудеться пізніше, але референдум суд все ж не заборонив.

Голова Національної виборчої ради Венесуели Елвіс Аморосо сказав, що понад 95% громадян відповіли ствердно на всі п'ять запропонованих запитань референдуму, загалом це приблизно 10,5 млн голосів.

Водночас за попередніми результатами, явка була вкрай низькою. За даними The New York Times, прийшло порівняно небагато виборців, хоча голосувати примушували й держслужбовців.

Мадуро після референдуму зазначив, що венесуельський народ висловився "голосно і ясно", а президент Гайани Ірфаан Алі заявив, що Ессекібо належить гайанцям. За його словами, місцевий уряд працює над тим, щоб кордон країни залишався недоторканним.

Суперечка Венесуели та Гайани

Суперечка про регіон Ессекібо — історія давня. Представники Венесуели заявляють, що ця територія була в їхніх межах від часів іспанських конкістадорів і висловлюють протест рішенню Міжнародного арбітражного трибуналу від 1899 року, який відніс Ессекібо до тодішньої Британської Гвіани, що стала незалежною 1966 року.

Директор дослідницького центру Католицького університету Андреса Белло у венесуельській столиці Каракасі Беніньо Аларкон розглядає низьку явку на проведеному референдумі як "величезний провал" уряду Мадуро. Він вважає, що мета полягала в тому, щоб перевірити "виборчу машину" перед майбутніми президентськими виборами. Експерт сумнівається в їхній прозорості.

Нагадаємо, що РФ навчилася обходити санкції країн Заходу і продає нафту на довоєнному рівні.

Раніше Фокус у своєму матеріалі пояснював, чим Москва може допомогти Венесуелі, яка готує вторгнення в Гайану.