"С моей памятью все в порядке": Байден ответил на расследование о сверхсекретных файлах (видео)

В отчете спецпрокурора американского лидера назвали "пожилым человеком с плохой памятью".

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором прокомментировал решение спецпрокурора Роберта Хура не выдвигать против него обвинений в умышленном хранении секретных документов. Речь транслировала пресс-служба Белого дома.

В адрес американского лидера были опубликованы обвинения в умышленном присвоении секретных документов в январе 2017 года, когда он покинул пост вице-президента. В отчете отмечалось, что спецпрокурор решил не выдвигать уголовные обвинения по итогам 15-месячного расследования. В отчете спецпрокурора президент был назван "пожилым человеком с плохой памятью".

Байден в ответ заявил, что он чувствует себя хорошо и добавил, что "с памятью все хорошо". Политик раскритиковал журналистов за то, что они выразили беспокойство избирателей относительно его возраста и остроты ума.

По его словам, он намерен и дальше исполнять обязанности президента США. Байден также отметил, что благодаря его президентству "страна снова стала на ноги".

В отчете специального прокурора Роберта Хура указано, что президенту не будут выдвинуты обвинения в умышленном присвоении секретных документов в январе 2017 года, когда политик покинул пост вице-президента. Главной причиной такого решения стало то, что ничто не доказывает преднамеренного намерения Байдена незаконно хранить секретную информацию.

Напомним, 8 февраля The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента сообщило, что помощники Байдена активно ищут альтернативные пути для обеспечения оружием Украины в случае, если Конгресс останется парализованным. Рассматриваются варианты обмена вооружениями с другими странами, а также возможность, при которой Европа взяла бы на себя расходы на соответствующие поставки.