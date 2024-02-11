Супружеская эвтаназия: экс-премьер Нидерландов и его жена умерли одновременно

Дрис ван Агт и его жена Евгения ван Агт-Крекельберг ушли из жизни в результате проведенной процедуры эвтаназии. Им обоим было 93 года.

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт вместе с женой умерли в результате эвтаназии. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на правозащитную организацию The Rights Forum, которую возглавлял ныне уже покойный Агт.

"Он умер, держась за руки со своей любимой женой Евгенией ван Агт-Крекельберг — поддержкой и опорой, с которой он был вместе более семидесяти лет, и которую он всегда называл "моя девушка". Похороны были частными. Ван Агту и его жене было по 93 года", — сообщили в правозащитной организации.

Дрис ван Агт возглавлял партию Христианско-демократический призыв, был министром юстиции (1971–1977 гг.) и иностранных дел Нидерландов (1982 г.), премьер-министром (1977–1982 гг.). Позже (1987–1995 гг.) занимал должность посла Европейского сообщества в Японии и США.

Британское издание The Guardian отметило, что в Нидерландах растет тенденция "двойной эвтаназии". В 2020 году 26 человек получили разрешение на так называемую парную эвтаназию. В следующем году эта цифра выросла до 32, а в 2022 году — до 58.

Что известно об эвтаназии в Нидерландах

Нидерланды — первая страна, которая легализовала эвтаназию. Это произошло в 2002 году. Таким правом могут воспользоваться взрослые и дети в возрасте от 12 лет. Впрочем, пациенты должны соответствовать строгим критериям, чтобы им разрешили провести эту процедуру. Среди условий — невыносимые страдания, отсутствие шансов на облегчение и длительное, независимое желание умереть. В основном эту процедуру выполняет на дому семейный врач.

В феврале 2024 года эвтаназия в Нидерландах станет доступной и для детей до 12 лет. Закон будет распространяться на малую группу детей в возрасте от 5 до 10 лет, для которых паллиативная помощь уже недостаточна для облегчения страданий.

Таким образом Нидерланды станут второй страной в мире после Бельгии, которая в 2014 году приняла закон об эвтаназии детей.

Напоминаем, в Украине эвтаназия запрещена. Согласно статье 27 Конституции Украины, каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь и никто не может быть произвольно лишен жизни.

Профессор экономики Йельского университета Юсуке Нарита придумал способ, как решить проблему со старением нации в Японии. Он считает, что эвтаназия стариков поможет омолодить нацию.