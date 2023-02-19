Решил проблему со старением нации: ученый Японии призвал сделать пенсионерам массовое харакири

Ученый считает, что эвтаназия пожилых людей в Японии поможет омолодить нацию.

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Профессор экономики Йельского университета Юсуке Нарита придумал способ решить проблему со старением нации в Японии. Он предложил сделать массовое харакири пожилым людям. Об этом пишет Daily Mail.

"Я чувствую, что единственное решение достаточно очевидно. В конце концов, разве массовое сепуку пожилых людей не поможет решить проблему старения населения?" — цитирует его издание.

Такой "метод омоложения нации" не всем пришелся по душе, и ученого захейтили в соцсетях. Впоследствии он извинился и сказал, что его не так поняли. По его словам, вместо харакири можно сделать старикам эвтаназию.

В настоящее время в стране восходящего солнца фиксируется низкий уровень рождаемости. В прошлом году население сократилось более чем на 600 тысяч человек из-за снижения уровня рождаемости и быстрого старения. Кроме того, государственный долг в 2021 году достиг самой большой в истории страны суммы.

Ранее Фокус писал, что в Японии появятся 7000 новых островов. Для сравнения в 1987 году их насчитали всего 6852, однако теперь ожидается, что их количество увеличится до 14125 островов. Окончательная цифра будет озвучена в марте 2023 года.

Меланхолический кот Панчо, проживающий в Японии, стал новой звездой соцсетей благодаря своей грустной мордашке. Почитатели, которые его обожают, уже прозвали своего кумира "самым печальным котом в мире".