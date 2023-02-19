Вирішив проблему зі старінням нації: вчений в Японії закликав зробити пенсіонерам масове харакірі

Вчений вважає, що евтаназія людей похилого віку в Японії допоможе омолодити націю.

Related video

Професор економіки Єльського університету Юсуке Наріта вигадав спосіб, як вирішити проблему зі старінням нації в Японії. Він запропонував зробити масове харакірі людям похилого віку. Про це пише Daily Mail.

"Я відчуваю, що єдине рішення досить очевидне. Зрештою, хіба масове сепуку людей похилого віку не допоможе вирішити проблему старіння населення?" — цитує його видання.

Такий "метод омолодження нації" не всім прийшовся до душі, і вченого захейтили в соцмережах. Згодом він перепросив і сказав, що його не так зрозуміли. За його словами, замість харакірі можна зробити стареньким евтаназію.

Нині у Японії фіксується низький рівень народжуваності. Минулого року населення скоротилося більш ніж на 600 тисяч осіб через зниження рівня народжуваності та швидкого старіння. Крім того, державний борг у 2021 році досяг найбільшої в історії країни суми.

Раніше Фокус писав, що в Японії з'являться 7000 нових островів. Для порівняння в 1987 році їх нарахували всього 6852, проте тепер очікується, що їхня кількість збільшиться до 14 125 островів. Остаточну цифру озвучать у березні 2023 року.

Меланхолійний кіт Панчо, який проживає в Японії, став новою зіркою соцмереж завдяки своїй сумній мордочці. Шанувальники, які його обожнюють, вже прозвали свого кумира "найсумнішим котом у світі".