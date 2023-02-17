Загублені землі. У Японії з'являться 7000 нових і раніше невідомих островів

Японські географи перераховують місцеві острови й очікують, що їхня кількість збільшиться майже вдвічі.

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Востаннє Японія перераховувала свої острови ще 1987 року. Тоді підрахунок проводила Берегова охорона Японії — у статистиці враховувалися лише острови з окружністю не менш ніж 100 метрів, пише Kyodo News.

Тоді співробітники Берегової охорони буквально вручну перераховували всі японські острови — для цього вони використовували базову технологію, яка часто помилково ідентифікувала групи невеликих островів як один острів. Крім того, в підрахунку не враховувалися сотні островів, що розташовані в озерах або річках. Також у статистиці не було враховано річкові піщані мілини, які Конвенція ООН з морського права тепер визнає островами.

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Проте це ще не все, востаннє підрахунок японських островів проводився 35 років тому, за цей час вулканічна активність призвела до створення великої кількості островів. Усе це підштовхнуло місцеву владу Японії провести актуальний "перепис островів".

На цей раз підрахунком островів займуться не співробітники Берегової охорони, а географи, які використовують для перепису новітні технології. За словами місцевої влади, розуміння точної кількості островів є важливим адміністративним питанням, пов'язаним із національними інтересами.

Цього разу географи використали для перерахунку передові картографічні технології та зробили перехресні посилання з минулими аерофотознімками. Як і в дослідженні 1987 року, в підрахунку не враховувалися острови з окружністю менш ніж 100 метрів.

Поки підрахунок японських островів усе ще продовжується, а тому кінцева цифра може змінитися, проте, за попередніми даними географів, очікується, що в Японії з'явиться близько 7 тисяч нових островів. Для порівняння в 1987 році їх нарахували всього 6852, проте тепер очікується, що їхня кількість збільшиться до 14 125 островів. Остаточну цифру озвучать у березні 2023 року.

Утім, попри величезне збільшення кількості островів відкриття 7 000 раніше не відомих ділянок землі, на жаль, навряд чи змінить розмір території Японії або її вод.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані з'явився новий острів, який швидко зростає.