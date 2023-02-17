Затерянные земли. У Японии появится 7000 новых и ранее неизвестных островов

Японские географы пересчитывают местные острова и ожидают, что в последствии их количество увеличится почти вдвое.

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В последний раз Япония пересчитывала свои острова еще в 1987 году. Тогда подсчет проводился Береговой охраной Японии — в статистике учитывались лишь острова с окружностью не менее 100 метров, пишет Kyodo News.

Тогда сотрудники Береговой охраны буквально вручную пересчитывали все японские острова — для этого они использовали базовую технологию, которая часто ошибочно идентифицировала группы небольших островов как один остров. Кроме того в подсчете не учитывались сотни островов, которые находятся в озерах или реках. Также в статистике не были учтены речные песчаные отмели, которые Конвенция ООН по морскому праву теперь признает островами.

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Однако даже это еще не все, последний раз подсчет японских островов проводился 35 лет назад, за это время вулканическая активность привела к созданию большого количества островов. Все это подтолкнуло местные власти Японии провести актуальную "перепись островов".

На этот раз подсчетом островов займутся не сотрудники Береговой охраны, а географы, которые используют для "переписи" новейшие технологии. По словам местных властей, понимание точного количества островов является важным административным вопросом, связанным с национальными интересами.

На этот раз географы использовали для пересчета передовые картографические технологии и сделали перекрестные ссылки с прошлыми аэрофотоснимками. Как и в исследовании 1987 года в подсчете не учитывались острова с окружностью менее 100 метров.

Пока подсчет японских островов все еще продолжается, а потому конечная цифра может измениться, однако по предварительным данным географов, ожидается, что у Японии появится около 7 тысяч новых островов. Для сравнения в 1987 году их насчитали всего 6 852, однако теперь ожидается, что их количество увеличиться до 14 125 островов. Окончательная цифра будет озвучена в марте 2023 года.

Впрочем несмотря на огромное увеличение количества островов, открытие 7 000 ранее неизвестных участков земли, увы, вряд ли изменит размер территории Японии или ее вод.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане появился новый остров, который быстро растет.