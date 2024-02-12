Из-за связей с ФСБ: спецслужбы Латвии проверяют депутатку Европарламента Жданок

Служба госбезопасности сейчас оценивает информацию о возможном сотрудничестве Татьяны Жданок с российскими спецслужбами и изучает деятельность "Русского союза Латвии".

На прошлой неделе латвийская Служба госбезопасности пригласила на беседу депутата Европарламента от Латвии Татьяну Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает издание LSM.lv..

Так, Татьяна Жданок прибыла на созываемую пресс-конференцию с опозданием, объяснив это тем, что ее пригласили на беседу в СГБ.

"Меня вызвали в десять утра к следователю СГБ Булсу. Он никак не хотел со мной расставаться", — заявила Жданок журналистам.

По данным источника, после ухода от следователя она подписала документ, запрещающий ей раскрывать содержание беседы.

СГБ на данный момент оценивает информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами и изучает деятельность "Русского союза Латвии".

Что известно про Татьяну Жданок

Татьяна Жданок — советский математик и латвийский политический деятель.

Согласно журналистским расследованиям, Жданок сотрудничала и работала под руководством ФСБ России с 2004 года, согласовывая с агентами ФСБ пророссийскую политическую деятельность в Латвии, а также лоббируя интересы России в Европарламенте, также она направляла им отчеты о своей деятельности. 29 января 2024 года Европарламент начал расследовать обвинения в связях Жданок с российскими спецслужбами. Служба госбезопасности Латвии также сообщила о проверке информации о сотрудничестве Жданок с ФСБ.

Напомним, что депутат Европейского парламента от "Партии зеленых" Латвии Татьяна Жданок минимум 20 лет отчитывалась ФСБ о пророссийских мероприятиях, которые она проводила в Латвии и других странах Балтии. На одном из мероприятий она убеждала, что русские — исконное население этих земель, на другом — поддерживала нежелание изучать латвийский язык.