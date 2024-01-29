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Военный Фокус Российско-украинская война

Отчитывалась и просила деньги: хакеры взломали почту депутата Европарламента, которая служит ФСБ (фото)

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Фото: Из открытых источников | В почте депутата Татьяны Жданок — общение с тремя кураторами из ФСБ РФ

Татьяна Жданок минимум 20 лет отчитывалась ФСБ о пророссийских мероприятиях, которые она проводила в Латвии и других странах Балтии. На одном из мероприятий она убеждала, что русские — исконное население этих земель, на другом — поддерживала нежелание изучать латвийский язык.

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Депутат Европейского парламента от "Партии зеленых" Латвии Татьяна Жданок регулярно переписывалась с кураторами из ФСБ РФ. Женщина отчитывалась о пропагандистских мероприятиях в поддержку России и ее политики в отношении русскоязычных. При этом просила денег на проведение мероприятий. О деталях вербовки и работы на российские спецслужбы европарламентариев говорится в расследовании портала The Insider.

В статье The Insider указывается, что Жданок родилась в семье русских, которые переехали в Латвию в 1950 году после начала российско-советской оккупации страны в 1944 году. В течение своей активной политической деятельности в независимой Латвийской Республике россиянка открыто проводила мероприятия в поддержку РФ. Взлом ее электронной почты показал, что она это делала, контактируя с представителями ФСБ РФ.

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Расследователи не сумели установить точную дату начала сотрудничества Жданок с российскими спецслужбами. Первые письма, адресатом которых является работник 5-го отдела ФСБ РФ, датированы 2004 годом. После этого, с 2004 по сегодня, женщина общалась поочередно или одновременно с тремя кураторами: Дмитрием Гладеем, Сергеем Бельтюковым, Артемом Куреевым.

Татьяна Жданок — куратор Дмитрий Гладей Fullscreen
Татьяна Жданок — куратор Дмитрий Гладей
Фото: The Insider
Татьяна Жданок — Сергей Бельтюков Fullscreen
Татьяна Жданок — Сергей Бельтюков
Фото: The Insider
Татьяна Жданок — Артемом Куреевым Fullscreen
Татьяна Жданок — Артемом Куреевым
Фото: The Insider
Татьяна Жданок — куратор Дмитрий Гладей
Татьяна Жданок — Сергей Бельтюков
Татьяна Жданок — Артемом Куреевым

Во фрагментах переписки, опубликованных на портале The Insider, можно увидеть, как она договаривается о личной встрече с куратором и отчитывается о ряде пропагандистских мероприятий. В частности, рассказывает о выставке, которая должна показать, что русские — якобы "коренное население Латвии". Также речь идет о создании "Русской школы", в которую планируют приглашать детей россиян, которых родители "боятся" отправлять в латвийские школы, где они могли бы изучить язык страны проживания.

Татьяна Жданок — письмо о встрече с куратором Fullscreen
Татьяна Жданок — письмо о встрече с куратором
Фото: Скриншот
Татьяна Жданок — письмо-отчет о мероприятиях Fullscreen
Татьяна Жданок — письмо-отчет о мероприятиях
Фото: Скриншот
Татьяна Жданок — письмо для нового куратора ФСБ Fullscreen
Татьяна Жданок — письмо для нового куратора ФСБ
Фото: Скриншот
Татьяна Жданок — письмо о встрече с куратором
Татьяна Жданок — письмо-отчет о мероприятиях
Татьяна Жданок — письмо для нового куратора ФСБ

В статье перечисляется два десятка мероприятий, о которых отчитывалась Жданок своим фсб-шным кураторам: создание "Европейского русского альянса" (эстонские спецслужбы доказали прямую связь с РФ), о митингах в честь сноса памятника русским солдатам и тому подобное. В 2010 году она попросила у куратора деньги, 6 тыс. долларов, для организации празднования Дня Победы: уверяла, что все средства потратит на закупку георгиевских лент.

Расследователи получили комментарий Жданок относительно ее работы в пользу РФ. Евродепутат заявила, что действительно лично знакома с некоторыми представителями спецслужб, но на самом деле ни о каком шпионаже речь не идет.

Также The Insider получил комментарий от коллеги Жданок по Европарламенту — депутата от "Партии зеленых" Швеции Алисы Бах Кунке. Политик заявила, что это "ужасно, но не удивительно". По ее словам, она из своего политического опыта знает, как активно действуют российские спецслужбы в западных странах.

На странице Facebook Жданок последний открытый пост опубликован 17 января 2024 года — она беспокоится о действиях главы Евросовета Урсулы фон дер Ляйен. Посты от 18,19, 24 января закрыты, но под ними есть комментарии посетителей, которые на латышском языке называют ее, например, "кремлевским мусором".

Жданок, ФСБ РФ, Латвия, Европарламент, переписка, комментарии Fullscreen
Татьяна Жданок — оценки ее деятельности в пользу РФ
Фото: Скриншот

Латвия и РФ — детали

Отметим, Советский Союз начал оккупацию Латвии в 1940 году, но окончательно захватил в 1944-45 гг., после победы над нацистской Германией. В 1991 году латвийцы объявили о выходе из состава СССР и через год, в 1992 году, смогли добиться вывода российского военного контингента. Членом НАТО республика стала в 2004 году — вместе с другими странами Балтии.

Ранее Жданок фигурировала в статьях, опубликованных на портале Фокус. Например, в феврале 2021 года она протестовала против закрытия ряда телеканалов в Украине, которых подозревали в пророссийской агитации. В апреле 2023 года женщина поддержала журналистов Rusia Today, которых судили в Латвии, в мае — присоединилась к массовым пророссийским митингам в Риге.

Напоминаем, в январе 2024 года в СМИ рассказали об одном из сценариев дальнейшего развития событий, когда РФ якобы пытается атаковать одну или несколько стран НАТО. В ответ военные НАТО объяснили, что рассматривают несколько сценариев, а чтобы они не произошли, готовятся провести масштабные учения с участием 90 тыс. солдат.