Татьяна Жданок минимум 20 лет отчитывалась ФСБ о пророссийских мероприятиях, которые она проводила в Латвии и других странах Балтии. На одном из мероприятий она убеждала, что русские — исконное население этих земель, на другом — поддерживала нежелание изучать латвийский язык.

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Депутат Европейского парламента от "Партии зеленых" Латвии Татьяна Жданок регулярно переписывалась с кураторами из ФСБ РФ. Женщина отчитывалась о пропагандистских мероприятиях в поддержку России и ее политики в отношении русскоязычных. При этом просила денег на проведение мероприятий. О деталях вербовки и работы на российские спецслужбы европарламентариев говорится в расследовании портала The Insider.

В статье The Insider указывается, что Жданок родилась в семье русских, которые переехали в Латвию в 1950 году после начала российско-советской оккупации страны в 1944 году. В течение своей активной политической деятельности в независимой Латвийской Республике россиянка открыто проводила мероприятия в поддержку РФ. Взлом ее электронной почты показал, что она это делала, контактируя с представителями ФСБ РФ.

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Расследователи не сумели установить точную дату начала сотрудничества Жданок с российскими спецслужбами. Первые письма, адресатом которых является работник 5-го отдела ФСБ РФ, датированы 2004 годом. После этого, с 2004 по сегодня, женщина общалась поочередно или одновременно с тремя кураторами: Дмитрием Гладеем, Сергеем Бельтюковым, Артемом Куреевым.

Татьяна Жданок — куратор Дмитрий Гладей Фото: The Insider Татьяна Жданок — Сергей Бельтюков Фото: The Insider Татьяна Жданок — Артемом Куреевым Фото: The Insider

Во фрагментах переписки, опубликованных на портале The Insider, можно увидеть, как она договаривается о личной встрече с куратором и отчитывается о ряде пропагандистских мероприятий. В частности, рассказывает о выставке, которая должна показать, что русские — якобы "коренное население Латвии". Также речь идет о создании "Русской школы", в которую планируют приглашать детей россиян, которых родители "боятся" отправлять в латвийские школы, где они могли бы изучить язык страны проживания.

Татьяна Жданок — письмо о встрече с куратором Фото: Скриншот Татьяна Жданок — письмо-отчет о мероприятиях Фото: Скриншот Татьяна Жданок — письмо для нового куратора ФСБ Фото: Скриншот

В статье перечисляется два десятка мероприятий, о которых отчитывалась Жданок своим фсб-шным кураторам: создание "Европейского русского альянса" (эстонские спецслужбы доказали прямую связь с РФ), о митингах в честь сноса памятника русским солдатам и тому подобное. В 2010 году она попросила у куратора деньги, 6 тыс. долларов, для организации празднования Дня Победы: уверяла, что все средства потратит на закупку георгиевских лент.

Расследователи получили комментарий Жданок относительно ее работы в пользу РФ. Евродепутат заявила, что действительно лично знакома с некоторыми представителями спецслужб, но на самом деле ни о каком шпионаже речь не идет.

Также The Insider получил комментарий от коллеги Жданок по Европарламенту — депутата от "Партии зеленых" Швеции Алисы Бах Кунке. Политик заявила, что это "ужасно, но не удивительно". По ее словам, она из своего политического опыта знает, как активно действуют российские спецслужбы в западных странах.

На странице Facebook Жданок последний открытый пост опубликован 17 января 2024 года — она беспокоится о действиях главы Евросовета Урсулы фон дер Ляйен. Посты от 18,19, 24 января закрыты, но под ними есть комментарии посетителей, которые на латышском языке называют ее, например, "кремлевским мусором".

Татьяна Жданок — оценки ее деятельности в пользу РФ Фото: Скриншот

Латвия и РФ — детали

Отметим, Советский Союз начал оккупацию Латвии в 1940 году, но окончательно захватил в 1944-45 гг., после победы над нацистской Германией. В 1991 году латвийцы объявили о выходе из состава СССР и через год, в 1992 году, смогли добиться вывода российского военного контингента. Членом НАТО республика стала в 2004 году — вместе с другими странами Балтии.

Ранее Жданок фигурировала в статьях, опубликованных на портале Фокус. Например, в феврале 2021 года она протестовала против закрытия ряда телеканалов в Украине, которых подозревали в пророссийской агитации. В апреле 2023 года женщина поддержала журналистов Rusia Today, которых судили в Латвии, в мае — присоединилась к массовым пророссийским митингам в Риге.

Напоминаем, в январе 2024 года в СМИ рассказали об одном из сценариев дальнейшего развития событий, когда РФ якобы пытается атаковать одну или несколько стран НАТО. В ответ военные НАТО объяснили, что рассматривают несколько сценариев, а чтобы они не произошли, готовятся провести масштабные учения с участием 90 тыс. солдат.