Тетяна Жданок мінімум 20 років звітувала ФСБ про проросійські заходи, які вона проводила у Латвії та інших країнах Балтії. На одному із заходів вона переконувала, що росіяни — споконвічне населення цих земель, на іншому — підтримувала небажання вивчати латвійську мову.

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Депутатка Європейського парламенту від "Партії зелених" Латвії Тетяна Жданок регулярно листувалась з кураторами з ФСБ РФ. Жінка звітувала про пропагандистські заходи на підтримку Росії та її політики щодо російськомовних. Водночас просила грошей на проведення заходів. Про деталі вербування та роботи на російські спецслужби європарламентарів ідеться у розслідуванні порталу The Insider.

У статті The Insider вказується, що Жданок народилась у сім'ї росіян, які переїхали у Латвію у 1950 році після початку російсько-радянської окупації країни у 1944 році. Протягом своєї активної політичної діяльності у незалежній Латвійській Республіці росіянка відкрито проводила заходи на підтримку РФ. Злам її електронної пошти показав, що вона це робила, контактуючи з представниками ФСБ РФ.

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Розслідувачі не зуміли встановити точну дату початку співпраці Жданок з російськими спецслужбами. Перші листи, адресатом яких є працівник 5-го відділу ФСБ РФ, датовані 2004 роком. Після цього, з 2004 по сьогодні, жінка спілкувалась по черзі або одночасно з трьома кураторами: Дмитром Гладеєм, Сергієм Бельтюковим, Артемом Куреєвим.

Тетяна Жданок - куратор Дмитро Гладей Фото: The Insider Тетяна Жданок - Сергій Бельтюков Фото: The Insider Тетяна Жданок - Артемом Куреєв Фото: The Insider

У фрагментах листування, опублікованих на порталі The Insider, можна побачити, як вона домовляється про особисту зустріч з куратором та звітує про низку пропагандистських заходів. Зокрема, розповідає про виставку, яка має показати, що росіяни — начебто "корінне населення Латвії". Також ідеться про створення "Російської школи", у яку планують запрошувати дітей росіян, яких батьки "бояться" відправляти у латвійські школи, де вони могли б вивчити мову країни проживання.

Тетяна Жданок - лист про зустріч з куратором Фото: Скриншот Тетяна Жданок - лист-звіт про заходи Фото: Скриншот Тетяна Жданок - лист для нового куратора ФСБ Фото: Скриншот

У статті перелічується зо два десятки заходів, про які звітувала Жданок своїм фсб-шним кураторам: створення "Європейського російського альянсу" (естонські спецслужби довели прямий зв'язок з РФ), про мітинги на честь знесення пам'ятника російським солдатам тощо. У 2010 році вона попросила у куратора гроші, 6 тис. доларів, для організації святкування Дня Перемоги: запевняла, що усі кошти витратить на закупівлю георгіївських стрічок.

Розслідувачі отримали коментар Жданок щодо її роботи на користь РФ. Євродепутатка заявила, що дійсно особисто знайома з деякими представниками спецслужб, але насправді ні про яке шпигунство не ідеться.

Також The Insider отримав коментар від колеги Жданок по Європарламенту — депутатки від "Партії зелених" Швеції Аліси Бах Кунке. Політикиня заявила, що це "жахливо, але не дивно". З її слів, вона зі свого політичного досвіду знає, як активно діють російські спецслужби у західних країнах.

На сторінці Facebook Жданок останній відкритий допис опублікований 17 січня 2024 року — вона турбується про дії голови Євроради Урсули фон дер Ляєн. Дописи від 18,19, 24 січня закриті, але під ними є коментарі відвідувачів, які латиською мовою називають її, наприклад, "кремлівським сміттям".

Тетяна Жданок — оцінки її діяльності на користь РФ Фото: Скриншот

Латвія та РФ — деталі

Зазначимо, Радянський Союз почав окупацію Латвії у 1940 році, але остаточно захопив у 1944–45 рр., після перемоги над нацистською Німеччиною. У 1991 році латвійці оголосили про вихід зі складу СРСР і через рік, у 1992 році, змогли домогтися виведення російського військового контингенту. Членом НАТО республіка стала у 2004 році — разом з іншими країнами Балтії.

Раніше Жданок фігурувала у статтях, опублікованих на порталі Фокус. Наприклад, у лютому 2021 року вона протестувала проти закриття низки телеканалів в Україні, яких підозрювали у проросійській агітації. У квітні 2023 року жінка підтримала журналістів Rusia Today, яких судили у Латвії, у травні — долучилась до масових проросійських мітингів у Ризі.

Нагадуємо, у січні 2024 року у ЗМІ розповіли про один зі сценаріїв подальшого розвитку подій, коли РФ начебто намагається атакувати одну або кілька країн НАТО. У відповідь військові НАТО пояснили, що розглядають кілька сценаріїв, а щоб вони не стались, готуються провести масштабні навчання за участю 90 тис. солдатів.