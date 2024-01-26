"Це реальність": п'ять країн НАТО моделюють сценарії нападу РФ

Політики з країн-членів НАТО повинні усвідомити, що Росії на підготовку до війни знадобиться близько трьох років, заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

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В країнах-членах НАТО аналізують сценарії можливої атаки з боку Росії. На сьогодні ця загроза розглядається як реальність, а не як домисли. Про ставлення країн Північноатлантичного альянсу до нового акту російської агресії розповіла міністерка України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, слова якої навели на порталі "Радіо Свобода".

Стефанішина виступила на пресконференції, яку провела за підсумками свого візиту у штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. З її слів, країни-союзники почали серйозно ставитись до нападу РФ — про це свідчить зміна риторики представників, наприклад, Німеччина або Естонії. Зокрема, аналізують можливі сценарії атаки — над цим міркують мінімум п'ять країн.

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"Ми точно знаємо, що як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО такий сценарій моделюється. Це реальність – це не питання домислів".

На думку міністерки, союзники повинні врахувати, що на підготовку війни Кремлю потрібно "три-чотири" роки, щоб зібрати сили для нового нападу.

"Цей звір потребує трьох-чотирьох років для того, щоб знову накопичити сили і збільшити свій апетит", — процитували журналісти слова віцепрем'єрки.

Міністерка перелічила, яких саме потрібно вжити заходів, щоб зменшити загрозу:

посилити можливості європейської оборони;

налагодити єдину систему закупівель зброї;

запровадити узгоджену політику Європейського Союзу щодо питань оборони;

посилити військову спроможність НАТО з врахуванням вступу України.

"Це потребує часу і потребує підтримки України, щоб ми вистояли, поки Європа стане сильнішою", — підсумувала чиновниця.

На сторінці соцмережі X (раніше — Twitter) опубліковані світлини з штаб-квартири НАТО. Стефанішина написала, що поспілкувалась з секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом. Обговорили два питання: військову допомогу Україні та підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

РФ і НАТО — деталі можливої загрози

Зазначимо, у перші дні російського вторгнення президент РФ Володимир Путін заявив, що одна з причин війни — "наближення" альянсу до кордонів Росії. Після цього заявки до НАТО подали ще дві країни, які мають спільний з РФ кордон: Фінляндія (вже увійшла в союз) і Швеція (очікує ратифікації усіма союзниками).

18 січня німецьке видання Bild опублікувало начебто "план нападу РФ" на країни-членів НАТО. Згодом представник альянсу пояснив, що до рук журналістів потрапили не плани Москви, а сценарії військових навчань, які будуть проводитись у січні-травні 2024 року. Тим часом представник Збройних сил Польщі повідомив, як саме будуть відбуватись навчання Steadfast Defender 2024, в яких візьмуть участь війська США, Британії, Польщі, Німеччини.