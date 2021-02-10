Жданок про закриття "112 Україна", NewsOne і ZIK: Влада порушує Хартію фундаментальних прав ЄС

Депутатка Європарламенту наголосила, що схвальна реакція окремих посольств на закриття в Україні телеканалів говорить про наявність подвійних стандартів у провідних країнах.

Українська влада, без суду та слідства закривши телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK порушила Хартію фундаментальних прав ЄС. А без її дотримання євроінтеграційні устремління країни просто неможливі. Про це в спільному ефірі трьох телеканалів заявила депутатка Європарламенту з Латвії Тетяна Жданок, пише 112.

Вона підкреслила, що в її країні були прецеденти закриття телеканалів, але всі вони стосувалися виключно іноземних мовників. У той же час вона визнала, що в Латвії має місце бути певна цензура, проте не настільки сильна, як в Україні.

"У Латвії ми, звичайно, маємо проблеми з роботою у фейсбуці, із просуванням наших матеріалів у фейсбуці, але поки ось такої тотальної заборони немає. У нас партійний фейсбук досить добре працює. Але треба сказати, що ваша Україна, звичайно, озирається на те, що відбувається з нами. І якщо вже ЄС допускає та закриває очі на те, що відбувається в Латвії, ваша влада вважає, що у них руки взагалі розв'язані. І, на жаль, ось ця відсутність критичного погляду, мабуть, додає сили, впевненості та рішучості вашої влади у цьому випадку", — зазначила Жданок.

Депутатка Європарламенту наголосила, що схвальна реакція окремих посольств на закриття в Україні телеканалів говорить про наявність подвійних стандартів у провідних країнах.

"Це не те, що подвійні стандарти, це взагалі відсутність стандартів. Тому що є Хартія фундаментальних прав ЄС, це сильніший навіть документ, ніж усі документи там Ради Європи, ООН. Там сказано, що держава не просто має — що людина має право на отримання різнобічної інформації, що держави повинні забезпечити людям можливість отримання різної інформації, із різних джерел. це вимога ЄС. І як Україна збирається рухатися далі в напрямку Європи, якщо вона цю вимогу просто нахабно ігнорує?" — поставила риторичне запитання Жданок.

Нагадаємо, понад 400 журналістів із телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які були закриті на початку лютого, проводять акцію протесту проти обмеження свободи слова в країні. Також підтримати журналістів прийшли більше тисячі глядачів телеканалів.