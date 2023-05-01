Говорили про русофобію та утиски: у Латвії пройшов мітинг проросійських сил (фото)

Представники політичної партії "Російський союз Латвії" побачили русофобію в тому, що в театрах скасували вистави для дітей російською мовою. Також прихильникам Росії не сподобалася заборона відзначати "день перемоги" 9 травня.

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У Ризі (Латвія) росіяни та проросійські налаштовані громадяни зібрали мітинг, на якому виступали проти русофобії. Відео опублікувало медіа Nexta у своєму телеграм-каналі в понеділок, 1 травня.

Відомо, що акцію організував "Російський союз Латвії ". Його учасники зібрали біля пам'ятника поету Янісу Райнісу людей, вручили їм червоні прапори та транспаранти.

Люди з червоними прапорами та транспарантами вийшли на мітинг у столиці Латвії Фото: Скрин видео

Депутатка Європарламенту й співголова "Російського союзу" Тетяна Жданок агітувала всіх присутніх підписати електронного листа, який пізніше організація передасть євродепутатам.

Прихильники політичної організації вимагають:

скасувати заборону на святкування 9 травня;

вести в державних школах навчання російською мовою;

скасувати нещодавно запроваджені вимоги для громадян Росії, які проживають у Латвії;

зробити службу у ВС Латвії добровільною.

Проросійськи налаштовані активісти вийшли на мітинг і висунули свої вимоги Фото: Скрин видео

Крім того, Жданок у своєму виступі поскаржилася на те, що офіційна Рига нібито обмежує права росіян і російськомовних, які проживають у Латвії.

Співголова "Російського союзу" Тетяна Жданок агітувала всіх, хто прийшов на мітинг, підписати петицію проти "русофобії" Фото: Скрин видео

"З'являється все більше антиросійських ініціатив — знесення пам'ятників, перейменування вулиць, відмова надавати інформацію та обслуговувати російською мовою, скасування вистав російською мовою для дітей у ляльковому театрі, видалення титрів російською мовою в кіно, заборона передвиборчої агітації російською", — сказала вона під час мітингу.

Проросійський мітинг у Латвії: як відреагували офіційні особи

На сьогодні Міністерство закордонних справ Латвії ніяк не відреагувало на першотравневий мітинг.

Міністерство закордонних справ України поки що теж не відреагувало на проросійський мітинг у Ризі.

Нагадаємо, на початку березня в Кишиневі на мовному мітингу помітили росіян. Журналіст поспілкувався з противниками перейменування державної мови Молдови та з'ясував, що вони володіють лише російською. Крім того, практично всі опитані зізналися, що в різні часи приїхали в Кишинів із РФ.

ЗМІ також писали про те, що 22 лютого в Німеччині потролили прихильників Путіна. Група людей із прапорами Росії пройшлася вулицями німецького міста Гера під цирковий марш, який увімкнули місцеві жителі, висловлюючи так підтримку Україні.