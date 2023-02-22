Виступ клоунів: у Німеччині потролили прихильників Путіна (відео)

Група людей з прапорами Росії пройшлася вулицями німецького міста Гера під цирковий марш, який увімкнули місцеві жителі, висловлюючи в такий спосіб підтримку Україні.

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У місті Гера (Німеччина) прихильників агресивної політики Росії щодо України, які вирішили пройтися ходою, засміяли місцеві жителі. Відповідне відео з'явилося у соцмережі Twitter.

На кадрах видно, як велика група людей з прапорами Німеччини та Росії пересувається вечірніми вулицями міста. Мітингувальників супроводжують поліцейські машини.

Місцеві жителі міста Гера відреагували на цей проросійський мітинг досить своєрідно. Вони ввімкнули музику, яка традиційно супроводжує виступи циркових клоунів.

Про відкриті зіткнення мешканців міста та прихильників Володимира Путіна поліція не повідомляла.

Зауважимо, що це вже не перший проросійський мітинг, який відбувається у місті Гера. На початку червня фанати Володимира Путіна зібралися на головній площі міста та розгорнули прапори РФ. Тоді вони висловлювали своє невдоволення санкціями, які Євросоюз почав запроваджувати проти Росії.

Нагадаємо, 20 січня українці вийшли на мітинг під Бундесвер у Німеччині. Біля Бундесверу зібралися чоловіки, жінки та навіть підлітки. Дехто приніс прапори України. Люди вимагали передати українським військовим Leopard 2.

Фокус також писав про те, що 22 лютого на московських "Лужниках" відбувся концерт на підтримку війни в Україні. Актори Дмитро Харатьян та Дмитро Дюжев виступили з піснею "Группа крови" Віктора Цоя. Президент РФ Володимир Путін також приїхав на захід. У зв'язку з цим навпроти "Лужников" поставили комплекс ППО "Панцир-С1".