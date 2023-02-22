Выступление клоунов: в Германии потроллили сторонников Путина (видео)

Группа людей с флагами России прошлась по улицам немецкого города Гера под цирковой марш, который включили местные жители, выражая таким образом поддержку Украине.

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В городе Гера (Германия) сторонников агрессивной политики России по отношению к Украине, которые решили пройтись шествием, засмеяли местные жители. Соответсвующее видео появилось в соцсети Twitter.

На кадрах видно, как большая группа людей с флагами Германии и России передвигается по вечерним улицам города. Митингующих сопровождают полицейские машины.

Местные жители города Гера отреагировали на этот пророссийский митинг довольно своеобразно. Они включили музыку, которая традиционно сопровождает выступления цирковых клоунов

Об открытых столкновениях жителей города и сторонников Владимира Путина полиция не сообщала.

Заметим, что это уже не первый пророссийский митинг, который проходит в городе Гера. В начале июня фанаты Владимира Путина собрались на главной площади города и развернули флаги РФ. Тогда они выражали свое недовольство санкциями, которые Евросоюз начал вводить против России.

Напомним, 20 января украинцы вышли на митинг под Бундесвер в Германии. Возле Бундесвера собрались мужчины, женщины и даже подростки. Некоторые принесли флаги Украины. Люди требовали передать украинским военным Leopard 2.

Фокус также писал о том, что 22 февраля на московских "Лужниках" прошел концерт в поддержку войны в Украине. Актеры Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев выступили с песней "Группа крови" Виктора Цоя. Президент РФ Владимир Путин также приехал на мероприятие. В связи с этим напротив "Лужников" поставили комплекс ПВО "Панцирь-С1".