"Знаю, але не говорю": у Кишиневі на мовному мітингу помітили росіян (фото, відео)

Журналіст поспілкувався із противниками перейменування державної мови Молдови та з'ясував, що вони володіють лише російською. Більше того, практично всі опитані зізналися, що в різні часи приїхали до Кишинева з РФ.

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У Кишиневі, де зараз, 6 березня, відбуваються протести проти перейменування молдовської мови на румунську, серед мітингувальників помітили іноземців. Про це повідомляють журналісти Realitatea.

Журналіст запитав у літнього чоловіка з транспарантом, чи розуміє значення гасла, написаного на ньому. З'ясувалося, що мітингувальник не розуміє різниці між румунською та молдовською мовами. Також чоловік визнав, що погано володіє державною мовою Молдови, оскільки велику частину життя прожив у Росії.

Літня жінка, з якою теж заговорив кореспондент, не змогла сказати точно, яка мова є для Молдови державною. Вона розповіла, що свого часу приїхала до Кишинева з Ленінграда, пропрацювала у місті все життя і потреби вчити державну мову за цей час у неї не виникло.

Після цього кореспондент Realitatea звернувся державною мовою до кількох жінок. Хтось зніяковіло посміхався і нічого не говорив у відповідь, а одна жінка сказала, що не знає молдовської мови, але шанує її.

Мітинг у Кишиневі 6 березня: що зараз відбувається у Молдові

У понеділок, 6 березня, прихильники соціалістів та комуністів вийшли на пікет під будівлю Конституційного суду у Кишиневі. Вони протестують проти перейменування молдовської мови на румунську.

Журналісти, які працюють на місці подій, говорять про те, що в акції протесту беруть участь кілька десятків людей. Мітингувальники принесли із собою плакати з написами "Молдова, молдовани, та молдовський", "Ми народ", а також молдовські триколори.

За словами представників "Партії соціалістів Республіки Молдова", які безпосередньо беруть участь в акції протесту, представники партії "Дія та солідарність" (правоцентристська ліберальна проєвропейська політична партія в Молдові, створена нинішнім президентом країни Маєю Санду) "зазіхнула на святе для кожного молдованина".

"А святою для нас є мова матері, якою ми розмовляємо. Це молдовська мова, яка закріплена в Конституції", — сказав, виступивши перед мітингуючими депутат від ПСРМ Васіле Боля.

[ + – ] У понеділок, 6 березня, столицю Молдови сколихнули протести Фото: Скриншот

Державна мова в Молдові: чому через "мовне питання" у Кишиневі почалися пікети

Молдова готується прибрати зі своєї конституції згадки про молдовську мову як державну. Так як з лінгвістичної точки зору молдовської мови на основі латинської графіки не існує і громадяни Молдови користуються у справі та побуті румунською мовою.

Однак ця дискусія є важливою для РФ. Мовне питання, зокрема перехід на латиницю, стало інструментом пропаганди для обурення так званого "Придністровського конфлікту", який врешті-решт вилився у прямі воєнні дії між арміями РФ та Молдови.

А в 1994 році, коли приймали конституцію Молдови, на вимогу лівих сил до неї внесли згадку про "молдовську мову" замість румунської.

У лютому 2023 року у столиці Молдови відбулися мітинги на підтримку так званої молдовської мови. Журналісти, які висвітлюють події на місці, помітили на пікетах багато іноземців, більшість із яких виявились жителями РФ.

Нагадаємо, 28 лютого на антиурядовому мітингу в Кишиневі було помічено іноземців. Журналісти, які висвітлювали антиурядовий мітинг у Кишиневі, знайшли серед протестувальників росіянина та поспілкувалися з ним на камеру.

Фокус також писав про те, що 28 лютого у Молдові прихильники проросійських партій на акції протесту розірвали зображення президента Маї Санду. Також учасники акції протесту вимагали від уряду сплатити рахунки за комунальні послуги за три зимові місяці.