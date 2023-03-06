"Знаю, но не говорю": в Кишиневе на языковом митинге заметили россиян (фото, видео)

Журналист пообщался с противниками переименования государственного языка Молдовы и выяснил, что они владеют только русским. Более того, практически все опрошенные признались, что в разное время приехали в Кишинев из РФ.

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В Кишиневе, где сейчас, 6 марта, проходят протесты против переименования молдавского языка в румынский, среди митингующих заметили иностранцев. Об этом сообщают журналисты Realitatea.

Журналист спросил у пожилого мужчины с транспарантом, понимает ли он значение лозунга, написанного на нем. Выяснилось, что митингующий не понимает разницы между румынским и молдавским языками. Также мужчина признал, что плохо владеет государственным языком Молдовы, так как большую часть жизни прожил в России.

Пожилая женщина, с которой тоже заговорил корреспондент, не смогла сказать точно, какой язык является для Молдовы государственным. Она рассказала, что в свое время приехала в Кишинев из Ленинграда, проработала в городе всю жизнь и необходимости учить государственный язык за это время у нее не возникло.

После этого корреспондент Realitatea обратился на государственном языке к нескольким женщинам. Кто-то смущенно улыбался и ничего не говорил в ответ, а одна женщина сказала, что не знает молдавский язык, но уважает его.

Митинг в Кишиневе 6 марта: что сейчас происходит в Молдове

В понедельник, 6 марта, сторонники социалистов и коммунистов вышли на пикет под здание Конституционного суда в Кишиневе. Они протестуют против переименования молдавского языка в румынский.

Журналисты, которые работают на месте событий, говорят о том, что в акции протеста принимают участие несколько десятков людей. Митингующие принесли с собой плакаты с надписями "Молдова, молдаване, и молдавский", "Мы народ", а также молдавские триколоры.

По словам представителей "Партии социалистов Республики Молдова", которые непосредственно принимают участие в акции протеста, представители партии "Действие и солидарность" (правоцентристская либеральная проевропейская политическая партия в Молдове, созданная нынешним президентом страны Майей Санду, — ред.) "покусилась на святое для каждого молдаванина".

"А святым для нас является язык матери, на котором мы разговариваем. Это молдавский язык, который закреплен в Конституции", — сказал, выступая перед митингующими депутат от ПСРМ Василе Боля.

[ + – ] В понедельник, 6 марта, столицу Молдовы всколыхнули протесты Фото: Скриншот

Государственный язык в Молдове: почему из-за "языкового вопроса" в Кишиневе начались пикеты

Молдова готовится убрать из своей конституции упоминания о молдавском языке как государственном. Так как с лингвистической точки зрения молдавского языка на основе латинской графики не существует и граждане Молдовы пользуются в деловодстве и быту румынским языком.

Однако эта дискуссия важна для РФ. Языковой вопрос, в том числе переход на латиницу, стал инструментом пропаганды для возмущения так называемого "Приднестровского конфликта", который в конце концов вылился в прямые военные действия между армиями РФ и Молдовы.

А в 1994 году, когда принимали конституцию Молдовы, по требованию левых сил в нее внесли упоминание о "молдавском языке" вместо румынского.

В феврале 2023 года в столице Молдовы прошли митинги в поддержку так называемого молдавского языка. Журналисты, освещающие события на месте, заметили на пикетах много иностранцев, большинство из которы оказались жителями РФ.

Напомним, 28 февраля на антиправительственном митинге в Кишиневе были замечены иностранцы. Журналисты, которые освещали антиправительственный митинг в Кишиневе, нашли среди протестующих россиянина и пообщались с ним на камеру.

Фокус также писал о том, что 28 февраля в Молдове сторонники пророссийских партий на акции протеста разорвали изображение президента Майи Санду. Также участники акции протеста потребовали от правительства оплатить счета за коммунальные услуги за три зимних месяца.