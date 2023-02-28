В Молдове сторонники пророссийских партий на протесте разорвали изображение Санду (видео)

В Кишиневе прошла политическая акция "Движения для народа", организованная партиями "Шор" и PACE. Участники потребовали от правительства оплатить счета за коммунальные услуги за три зимних месяца.

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В центре Кишинева во вторник, 28 февраля, прошла политическая акция "Движения для народа", организованная партиями "Шор" и PACE. Об этом пишет местное издание NewsMaker.

Как уточняется, участники акции требовали от руководства страны оплатить счета за газ, отопление и электричество за прошедший зимний сезон.

Пророссийские активисты попытались прорваться к зданию правительства через кордон полиции. В результате между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. Журналисты также сообщили о задержаниях протестующих.

[ + – ] В Кишиневе прошла акция протеста пророссийских партий [ + – ] В Кишиневе прошла акция протеста пророссийских партий

Организаторы акции протеста установили сцену рядом с мэрией Кишинева. Перед собравшимися выступил член партии "Шор" Дину Цуркану. Как уточняется, во время своей речи он начал читать молитву "Отче наш".

Часть автобусов, которые везли граждан страны на протест в столицу, остановили в селе Ставчены, в 3 километрах от Кишинева. В итоге активисты перекрыли трассу, требуя, чтобы полиция пропустила их транспорт.

Партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду заявила, что проходящий протест является попыткой дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Это делается в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Шор [Илан Шор, председатель партии] с помощью манипуляций пытается использовать уязвимость людей, чтобы скрыться от правосудия", — прокомментировала пресс-секретарь политической организации Адриана Влас.

В Twitter также писали, что под конец акции протестующие разорвали бумажное изображение действующего лидера страны.

"Протестующая в Молдове заявила, что "только Россия нам поможет, только Россия", — сообщил журналист Руслан Скоклев.

[ + – ] Протест в Молдове 28 февраля 2023 года Фото: Руслан Скоклев [ + – ] Протест в Молдове 28 февраля 2023 года Фото: Руслан Скоклев [ + – ] Протест в Молдове 28 февраля 2023 года Фото: Руслан Скоклев [ + – ] Протест в Молдове 28 февраля 2023 года Фото: Руслан Скоклев

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 28 февраля написал, что Силы обороны Украины проводят усиленные меры безопасности на границе с Молдовой. Здесь строятся фортификационные сооружения.