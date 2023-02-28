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Мир

В Молдове сторонники пророссийских партий на протесте разорвали изображение Санду (видео)

молдова, протест, пророссийские партии
Протест в Молдове 28 февраля

В Кишиневе прошла политическая акция "Движения для народа", организованная партиями "Шор" и PACE. Участники потребовали от правительства оплатить счета за коммунальные услуги за три зимних месяца.

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В центре Кишинева во вторник, 28 февраля, прошла политическая акция "Движения для народа", организованная партиями "Шор" и PACE. Об этом пишет местное издание NewsMaker.

Как уточняется, участники акции требовали от руководства страны оплатить счета за газ, отопление и электричество за прошедший зимний сезон.

Пророссийские активисты попытались прорваться к зданию правительства через кордон полиции. В результате между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. Журналисты также сообщили о задержаниях протестующих.

кишинев, акця протеста, молдова Fullscreen
В Кишиневе прошла акция протеста пророссийских партий
кишинев, акця протеста, молдова Fullscreen
В Кишиневе прошла акция протеста пророссийских партий
кишинев, акця протеста, молдова
кишинев, акця протеста, молдова

Организаторы акции протеста установили сцену рядом с мэрией Кишинева. Перед собравшимися выступил член партии "Шор" Дину Цуркану. Как уточняется, во время своей речи он начал читать молитву "Отче наш".

Часть автобусов, которые везли граждан страны на протест в столицу, остановили в селе Ставчены, в 3 километрах от Кишинева. В итоге активисты перекрыли трассу, требуя, чтобы полиция пропустила их транспорт.

Партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду заявила, что проходящий протест является попыткой дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Это делается в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Шор [Илан Шор, председатель партии] с помощью манипуляций пытается использовать уязвимость людей, чтобы скрыться от правосудия", — прокомментировала пресс-секретарь политической организации Адриана Влас.

В Twitter также писали, что под конец акции протестующие разорвали бумажное изображение действующего лидера страны.

"Протестующая в Молдове заявила, что "только Россия нам поможет, только Россия", — сообщил журналист Руслан Скоклев.

кишинев, акция протеста, пророссийские партии Fullscreen
Протест в Молдове 28 февраля 2023 года
Фото: Руслан Скоклев
кишинев, акция протеста, пророссийские партии Fullscreen
Протест в Молдове 28 февраля 2023 года
Фото: Руслан Скоклев
кишинев, акция протеста, пророссийские партии Fullscreen
Протест в Молдове 28 февраля 2023 года
Фото: Руслан Скоклев
кишинев, акция протеста, пророссийские партии Fullscreen
Протест в Молдове 28 февраля 2023 года
Фото: Руслан Скоклев
кишинев, акция протеста, пророссийские партии
кишинев, акция протеста, пророссийские партии
кишинев, акция протеста, пророссийские партии
кишинев, акция протеста, пророссийские партии

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 28 февраля написал, что Силы обороны Украины проводят усиленные меры безопасности на границе с Молдовой. Здесь строятся фортификационные сооружения.