У Молдові прихильники проросійських партій на протесті розірвали зображення Санду (відео)

У Кишиневі відбулася політична акція "Руху для народу", організована партіями "Шор" та PACE. Учасники вимагали від уряду сплатити рахунки за комунальні послуги за три зимові місяці.

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У центрі Кишинева у вівторок, 28 лютого, відбулася політична акція "Руху для народу", організована партіями "Шор" та PACE. Про це пише місцеве видання NewsMaker.

Як уточнюється, учасники акції вимагали від керівництва країни сплатити рахунки за газ, опалення та електрику за минулий зимовий сезон.

Проросійські активісти спробували прорватися до будівлі уряду через кордон поліції. Унаслідок між учасниками мітингу та правоохоронцями відбулися зіткнення. Журналісти також повідомили про затримання протестувальників.

[ + – ] У Кишиневі відбулася акція протесту проросійських партій [ + – ] У Кишиневі відбулася акція протесту проросійських партій

Організатори акції протесту встановили сцену поряд із мерією Кишинева. Перед присутніми виступив член партії "Шор" Діну Цуркану. Як уточнюється, під час своєї промови він почав читати молитву "Отче наш".

Частину автобусів, які везли громадян країни на протест у столицю, зупинили у селі Стеучень, за 3 кілометри від Кишинева. Унаслідок активісти перекрили трасу, вимагаючи, щоб поліція пропустила їхній транспорт.

Партія "Дія і солідарність" (PAS) президентки Маї Санду заявила, що протест, що проходить, є спробою дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Це робиться у спробі дестабілізувати ситуацію в країні. Шор [Ілан Шор, голова партії] за допомогою маніпуляцій намагається використати вразливість людей, щоб сховатися від правосуддя", — прокоментувала прессекретарка політичної організації Адріана Влас.

У Twitter також писали, що під кінець акції протестувальники розірвали паперове зображення чиннї лідерки країни.

"Протестувальниця в Молдові заявила, що "тільки Росія нам допоможе, тільки Росія", — повідомив журналіст Руслан Скоклєв.

[ + – ] Протест у Молдові 28 лютого 2023 року Фото: Руслан Скоклєв [ + – ] Протест у Молдові 28 лютого 2023 року Фото: Руслан Скоклєв [ + – ] Протест у Молдові 28 лютого 2023 року Фото: Руслан Скоклєв [ + – ] Протест у Молдові 28 лютого 2023 року Фото: Руслан Скоклєв

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 28 лютого написав, що Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки на кордоні з Молдовою. Тут будуються споруди фортифікації.