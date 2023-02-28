"Є загроза з Придністров'я": Україна будує укріплення на кордоні, — Держприкордонслужба

За інформацією прикордонників, провокації можливі будь-якої миті. Кордонам з Білоруссю та Молдовою приділяється особлива увага.

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На кордоні з Молдовою Сили оборони України проводять посилені заходи безпеки, будуються фортифікаційні споруди, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону 28 лютого.

"На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров'я, з моменту повномасштабного вторгнення сили оборони посилили цей напрямок, відбувається не лише посилення контролю, а й будівництво інженерно-фортифікаційних споруд", — заявив він.

Спікер Держприкордонслужби додав, що ворог підступний, і чекати можна чого завгодно, тому йде посилення.

"Через підступність ворога ми розуміємо, що будь-якої миті можуть бути провокації. Ми повинні бути готові до всього", — додав Демченко.

Вчора, 27 лютого, за даними Управління цивільної авіації Молдови, авіакомпанія Wizz Air ухвалила "складне, але раціональне рішення "призупинити всі перельоти до/з Кишинева із 14 березня.

До речі, в ЗСУ розповіли, чи варто очікувати висадки російського десанту в Придністров'ї.

Нагадаємо, 27 лютого молдавський депутат Оазу Нантой заявив, що у Придністров'ї немає бажаючих воювати заради Путіна, але загроза є. Україна має розглядати всі військові сценарії.

23 лютого Міноборони РФ заявило про те, що Україна нібито готує збройну провокацію проти невизнаної ПМР. Вони вважають, що найближчим часом ЗСУ проведуть нову операцію.

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Москви захопити Молдову. Глава держави передав усі наявні дані про наміри РФ президентці Молдови Маї Санду.