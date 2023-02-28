"Есть угроза с Приднестровья": Украина строит укрепления на границе, — Госпогранслужба

По информации пограничников, провокации возможны в любой момент. Границам с Беларусью и Молдовой уделяется особое внимание.

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На границе с Молдовой Силы обороны Украины проводят усиленные меры безопасности, строятся фортификационные сооружения, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 28 февраля.

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения силы обороны усилили это направление происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений", — заявил он.

Спикер Госпогранслужбы добавил, что враг коварен, и ожидать можно чего угодно, поэтому ид1т усиление.

"Из-за коварства врага мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Мы должны быть готовы ко всему", — добавил Демченко.

Вчера, 27 февраля по данным Управления гражданской авиации Молдовы, авиакомпания Wizz Air приняла "сложное, но рациональное решение" приостановить все перелеты в/из Кишинева с 14 марта.

К слову, в ВСУ рассказали, стоит ли ожидать высадки российского десанта в Приднестровье.

Напомним, 27 февраля молдавский депутат Оазу Нантой заявил, что в Приднестровье нет желающих воевать ради Путина, но угроза есть. Украина должна рассматривать все военные сценарии.

23 февраля Минобороны РФ заявило о том, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию против непризнанной ПМР. Они считают, что в ближайшее время ВСУ проведут новую операцию.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Москвы захватить Молдову. Глава государства передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.