В базе розыска МВД России также оказались министр культуры Литвы, депутаты городских советов литовских Клайпеды и Вильнюса, украинских Луцка и Ровно и мэр польского города Валбжих.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Кая Каллас и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса из-за их решения сносить советские памятники. Об этом сообщило российское издание "Медиазона".

Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Кая Калласа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса без указания конкретной статьи. Однако, по данным "Медиазоны", причиной стал снос советских памятников в республиках.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у своих подчиненных провести проверку в связи с действиями властей Эстонии, особенно в контексте сноса памятника в виде танка Т-34 в городе Нарва, расположенном неподалеку от границы с Россией.

В базе розыска оказались более сотни чиновников и политиков из Восточной Европы, против которых возбудили уголовные дела после сноса советских памятников в их странах. Среди них находятся 59 депутатов Сейма Латвии и 15 муниципальных депутатов из Риги, которые принимали решение о сносе памятников советским солдатам.

Также в базе розыска депутаты городских советов Клайпеды и Вильнюса в Литве, Луцка и Ровно в Украине, мэр польского города Валбжих и т.д.

Напомним, что в ноябре 2023 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила готовность рассмотреть возможность занять поста генерального секретаря НАТО при наличии должной поддержки.