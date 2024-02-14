"США нужен психически здоровый президент": Байдена призвали признать недееспособным

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси утверждает, что "снижение умственных способностей" американского лидера вызывает "серьезное беспокойство", особенно, когда "нация сталкивается с кризисом".

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси во вторник, 13 февраля, призвал вице-президента США Дэви Харриса применить 25-ю поправку против президента Джо Байдена, утверждая, что он "физически не в состоянии выполнять свои обязанности". Об этом сообщает The Hill.

По информации издания, Морриси утверждал, что психическое здоровье Байдена вызывает "серьезное беспокойство" после публикации на прошлой неделе 388-страничного отчета специального прокурора, в котором президент США описывается как "старый человек с добрыми намерениями и плохой памятью".

В медиа добавили, что Байден "агрессивно отбивался" от такой характеристики.

"Снижение умственных способностей президента Байдена вызывает большое беспокойство американцев, особенно в это время, когда наша нация сталкивается с кризисом за кризисом как здесь, так и за рубежом. Нам нужен психически здоровый президент", — написал Морриси.

Генеральный прокурор Республиканской партии заявил, что отчет "рисует четкую картину президента, который не подходит для выполнения работы".

"25-я поправка была принята Конгрессом в 1965 году для уточнения президентской преемственности после убийства бывшего президента Кеннеди. Она также включала раздел, позволяющий вице-президенту и кабинету министров отстранить президента от должности, если он будет признан физически непригодным для работы", — говорится в письме Морриса.

Напомним, во вторник, 13 февраля, Палата представителей США объявила импичмент министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу. Это голосование стало лишь вторым случаем в истории США и первым за почти 150 лет.