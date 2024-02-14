Хотели "успокоить" Трампа: в США впервые за 150 лет объявили импичмент министру

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас — ответственный за ситуацию на южной границе. Республиканцы считают, что его политика привела к рекордной волне нелегальных мигрантов на границе США с Мексикой.

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Во вторник, 13 февраля, Палата представителей США объявила импичмент министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу. Это голосование стало лишь вторым случаем в истории США и первым за почти 150 лет, пишет Reuters.

Такое решение республиканцы приняли с минимальным перевесом: 214 голосов "за" и 213 "против". Это была повторная попытка объявить импичмент, на прошлой неделе инициатива не нашла поддержки в зале. Для того, чтобы получить преимущество в один голос, республиканцы ждали возвращения конгрессмена Стива Скалиса с лечения.

Республиканцы считают, что политика министра Майоркаса привела к рекордной волне нелегальных мигрантов на границе США с Мексикой. Он якобы не не в полной мере сдерживал мигрантов, а также предоставлял Конгрессу США ложную информацию

Палата представителей впервые за почти 150 лет объявила импичмент одному из министров — главе Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Впрочем, решение Палаты представителей вряд ли приведет к отставке Майоркаса. Инициативу еще должен поддержать Сенат, который контролируют демократы, и которые, скорее всего, не отдадут голоса за импичмент.

Реакция на импичмент

Действия республиканцев раскритиковал Джо Байден и назвал их неконституционными. По его словам, Майоркас стал мишенью мелких политических игр. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер назвал импичмент Майорки "новым минимумом для республиканцев в Палате представителей". По его мнению, "единственная причина для этого импичмента заключается в том, чтобы спикер Джонсон еще больше успокоил Дональда Трампа", пишет CNN.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что те республиканцы, которые поддержали импичмент "войдут в историю за пренебрежение к Конституции ради политической выгоды, а не как те, кто работал для решения сложных вызовов на границе".

Напомним, 13 декабря 2023 года появилась информация, что Палата представителей может проголосовать за официальное расследование по процедуре импичмента президента США Джо Байдена. Республиканцы обвиняют его и его семью в "неправомерном получении прибыли от политических решений", в которых Байден участвовал как вице-президент в 2009-2017 годах.

4 февраля 2024 года экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена. Он заявил, что внешняя политика нынешнего главы Белого дома может привести к Третьей мировой войне.