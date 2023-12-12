В США поднимут вопрос об импичменте Джо Байдена: что произошло

Палата представителей обвинила президента США и его семью в "неправомерном получении прибыли от политических решений", в которых тот участвовал как вице-президент в 2009-2017 годах, рассказали журналисты.

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Палата представителей США, которую контролируют республиканцы, может проголосовать за официальное расследование по процедуре импичмента президента-демократа Джо Байдена в среду 13 декабря. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на помощника руководства палаты.

Издание отметило, что источник говорил на условиях анонимности.

В понедельник 11 декабря депутат-республиканец заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал планы по голосованию в четверг 7 декабря на закрытой встрече, этот временной промежуток подтвердили и другие законодатели.

В СМИ отметили, что Палата представителей обвинила Байдена и его семью в "неправомерном получении прибыли от политических решений", в которых тот участвовал как вице-президент во время президентства Барака Обамы в 2009-2017 годах. Кроме этого, республиканцы обвинили Министерство юстиции США в "ненадлежащем вмешательстве" в расследование, которое проводилось в отношении сына Байдена Хантера. В свою очередь Минюст отрицает правонарушения.

"Республиканцы Палаты представителей пока не смогли предоставить доказательств, связывающих действия Байдена как вице-президента с бизнесом его сына", — говорится в сообщении издания.

Журналисты отметили, что маловероятно, что Сенат, где Демократическая партия имеет незначительное большинство, проголосовал бы против президента, если бы Палата приняла соответствующее решение.

Напомним, 11 декабря стало известно, что согласно результатам опроса FT-Michigan Ross, 48% избирателей считают, что США тратит слишком много средств на финансовую и военную поддержку Украины, тогда как 11% считают, что тратится недостаточно.

9 декабря в СМИ сообщили, что рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа превысил рейтинг действующего лидера Джо Байдена, в частности за последнего готовы проголосовать лишь 43% опрошенных, тогда как за Трампа — 47%.