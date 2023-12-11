48% избирателей в США считают, что Байден тратит слишком много на помощь Украине, — FT

Среди республиканцев сразу 65% избирателей считают, что на помощь Киеву тратится слишком много денег, а среди демократов — 32%. Одна из причин таких цифр — беспокойство относительно финансовой ситуации в США.

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По результатам опроса FT-Michigan Ross, 48% американских избирателей считает, что США тратят слишком много средств на финансовую и военную помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times.

В США провели соцопрос среди избирателей относительно военной помощи Украине. Результаты показывают, что в целом 48% избирателей считают, что тратится слишком много средств на финансовую и военную поддержку Киеву. Только 27% опрошенных считают, что Вашингтон тратит достаточную сумму, а 11% — тратится недостаточно.

Мнение американцев относительно помощи Украине и Израилю Фото: Financial Times

Среди республиканцев целых 65% считают, что Соединенные Штаты тратят слишком много на помощь Украине, среди независимых избирателей только 52% считают, что выделяется слишком много средств. Среди демократов чуть больше трети — 32% считают, что Украине выделяют слишком много средств.

Мнение республиканцев и демократов относительно того, сколько тратится средств на помощь Украине и Израилю Фото: Financial Times

Отмечается, что опрос FT-Michigan Ross был проведен онлайн-стратегами Демократической партии Global Strategy Group и республиканской социологической компанией North Star Opinion Research с 5 по 6 декабря. Он отражает мнения 1004 зарегистрированных избирателей по всей стране с погрешностью 3,1%. Соцопрос состоялся на фоне того, что президент США Джо Байден пытается побудить Конгресс принять новый пакет военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. 12 декабря состоится встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, чтобы продемонстрировать непоколебимость поддержки.

В издании пишут, что высокий уровень не поддержки военной помощи среди избирателей объясняется тем, что только 25% респондентов сказали, что состояние экономики США является "хорошим" или "отличным". В стране высокий уровень инфляции, а 53% избирателей считают, что их финансовое состояние ухудшилось и только у 17% отметили, что ситуация улучшилась.

Напомним, 9 декабря СМИ писали, что впервые в соцопросе Дональд Трамп обошел Джо Байдена.

30 ноября в США поддержка военной помощи Украине выросла до 67%.