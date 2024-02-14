Хотіли "заспокоїти" Трампа: у США вперше за 150 років оголосили імпічмент міністру

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас — відповідальний за ситуацію на південному кордоні. Республіканці вважають, що його політика призвела до рекордної хвилі нелегальних мігрантів на кордоні США з Мексикою.

Related video

У вівторок, 13 лютого, Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу. Це голосування стало лише другим випадком в історії США та першим за майже 150 років, пише Reuters.

Таке рішення республіканці ухвалили з мінімальною перевагою: 214 голосів "за" та 213 "проти". Це була повторна спроба оголосити імпічмент, минулого тижня ініціатива не знайшла підтримки в залі. Для того, щоби здобути перевагу в один голос, республіканці чекали на повернення конгресмена Стіва Скаліса з лікування.

Республіканці вважають, що політика міністра Майоркаса призвела до рекордної хвилі нелегальних мігрантів на кордоні США з Мексикою. Він нібито не не в повній мірі стримував мігрантів, а також надавав Конгресу США неправдиву інформацію.

Палата представників уперше за майже 150 років оголосила імпічмент одному з міністрів — очільнику Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

Втім, рішення Палати представників навряд чи призведе до відставки Майоркаса. Ініціативу ще має підтримати Сенат, який контролюють демократи, і які, найімовірніше, не віддадуть голоси за імпічмент.

Реакція на імпічмент

Дії респубілканців розкритикував Джо Байден і назвав їх неконституційними. За його словами, Майоркас став мішенню дрібних політичних ігор. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер назвав імпічмент Майоркаса "новим мінімумом для республіканців у Палаті представників". На його думку, "єдина причина для цього імпічменту полягає в тому, щоб спікер Джонсон ще більше заспокоїв Дональда Трампа", пише CNN.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що ті республіканці, які підтримали імпічмент, "увійдуть в історію за зневагу до Конституції задля політичної вигоди, а не як ті, хто працював для вирішення складних викликів на кордоні".

Нагадаємо, 13 грудня 2023 року з'явилася інформація, що Палата представників може проголосувати за офіційне розслідування щодо процедури імпічменту президента США Джо Байдена. Республіканці звичнувачують його та його родину в "неправомірному отриманні прибутку від політичних рішень", у яких Байден брав участь як віцепрезидент у 2009—2017 роках.

4 лютого 2024 року експрезидент США Дональд Трамп розкритикував Джо Байдена. Він заявив, що зовнішня політика нинішнього глави Білого дому може призвести до Третьої світової війни.