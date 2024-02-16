Израильская разведка считает, что ХАМАС переживет войну благодаря поддержке в Газе, — СМИ

По данным разведки ЦАХАЛа, сектор Газы станет "зоной глубокого кризиса", а ХАМАС продолжит функционировать как "террористическая группа и партизанская группировка".

Военная разведка Израиля разослала лидерам страны документ, в котором предупреждает, что даже если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожит ХАМАС, организация выживет как "террористическая группа и партизанская группировка". Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на отчет, который получил "12 канал".

Среди жителей Газы "сохраняется настоящая поддержка" ХАМАС, говорится в документах.

"Учитывая то, что пока не предпринимается никаких практических усилий для реализации послевоенного плана для Газы, анклав станет "территорией глубокого кризиса", — информирует разведка.

По информации издания, этот отчет был представлен 12 февраля политическим лидерам Израиля после того, как его накануне обсудили старшие офицеры ЦАХАЛ, представители службы безопасности и члены Совета нацбезопасности.

В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались комментировать эту информацию.

Журналисты отмечают, что документ разведки "является предупреждением о том, что ХАМАС переживет эту кампанию", а значит "абсолютной победы Израиля, как того требовал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, вероятно, не будет".

Издание вспоминает слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который заявил, что можно уменьшить возможности террористических групп обеспечивать себя ресурсами, обучать бойцов, вербовать боевиков, планировать совершение атак, но это не означает, что "идеология исчезает и умирает".

Напомним, 11 января премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не собирается вытеснять население Газы и не будет постоянно держать сектор в оккупации. Цель Израиля, по его словам, избавить сектор Газы от террористов ХАМАС и освободить своих заложников.

По данным The New York Times, 12 представителей Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ помогали планировать нападение боевиков ХАМАСа. ООН начала расследование.