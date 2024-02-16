Первая среди православных стран: Греция легализовала однополые браки

Большинство депутатов парламента поддержали реформу, но с основной критикой выступили консервативные православные епископы, пообещав отлучить от церкви проголосовавших за законопроект политиков.

Греция стала первой страной православной веры, которая законодательно разрешила однополые браки. Представители греческого парламента поддержали законопроект, предложенный правоцентристским правительством, несмотря на протесты со стороны церковных деятелей. Об этом пишет The Guardian.

Межпартийное большинство из 176 депутатов парламента поддержало законопроект, предложенный правоцентристским правительством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. 76 депутатов были против, двое воздержались, а 46 не присутствовали на голосовании.

В соответствии с новым законом, однополым парам выдаются родительские права, однако им не разрешается иметь биологических детей с использованием суррогатных матерей на территории Греции.

Опрос общественного мнения демонстрирует, что большинство греков поддерживает данное решение, и поэтому вопрос не вызвал серьезных разногласий в стране.

Четыре левые партии, включая главную оппозиционную партию СИРИЗА, выступили в поддержку законопроекта. В то же время три небольшие ультраправые партии и Коммунистическая партия выступили против данного законопроекта.

"Люди, которые были невидимыми, наконец-то станут видимыми вокруг нас. И с ними многие дети наконец-то найдут свое законное место", — сказал Мицотакис законодателям перед голосованием.

Основное противодействие новому законопроекту выразили представители православной церкви Греции, которая также выступает против гражданских браков между гетеросексуальными парами.

Кроме того, православные епископы пригрозили отлучить от церкви законодателей, проголосовавших за эту реформу, а лидер крайне правой партии "Спартанцы" заявил, что закон "откроет врата в ад и извращения".

Группы по защите прав ЛГБТК+ также раскритиковали законопроект, заявив, что он является дискриминационным из-за запрета на использование однополыми парами суррогатного материнства.

Напомним, что в Эстонии с 1 января 2024 года однополые пары официально могут заключать браки.

Также Фокус писал о реакции Владимира Зеленского на петицию о легализации однополых браков в Украине.